A Frascineto arriva la primavera con evento organizzato da “Strade Non Battute”

Con l’arrivo della primavera i sentieri iniziano a respirare: grazie al lavoro condiviso, oggi sono già vissuti e amati. Una giornata vissuta, organizzata da Strade Non Battute in collaborazione con Erasmus Student Network Cosenza e con la partecipazione di Giuseppe Reda di Frascineto Adventures, ha visto 68 partecipanti con età media di 27 anni hanno invaso le Piccole Dolomiti del centro arbëreshe. 18 nazionalità coinvolte: Italia, Messico, Paraguay, Cuba, Spagna, Repubblica Dominicana, Iran, Russia, Turchia, Ecuador, Bulgaria, Pakistan, Afghanistan, Egitto, Ungheria, Belgio, Francia, Nigeria. “Gli investimenti e le azioni strategiche (museo, sentieristica, pareti di arrampicata, e-bike) – ha affermato il sindaco Angelo Catapano -, indicano la volontà dall’Amministrazione Comunale di rafforzare l’identità turistica del nostro paese, non più solo come meta di passaggio ma come porta d’avvio per la scoperta del Pollino”.