Università Magna Graecia: anche per l’anno accademico 2025/2026 copertura delle borse di studio per il 100% degli studenti aventi diritto

Fondazione Università Magna Graecia comunica che, anche per l’anno accademico 2025/2026, è stato raggiunto un obiettivo strategico per il diritto allo studio universitario: la copertura delle borse di studio per il 100% degli studenti aventi diritto. Grazie all’impegno della Regione Calabria, Fondazione Umg ha avviato ufficialmente le procedure per lo scorrimento delle graduatorie.

Il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Garantire le borse di studio alla totalità dei nostri studenti aventi diritto non è solo un atto amministrativo, ma un impegno morale che l’Ateneo persegue con determinazione e che raggiunge da diverse annualità. La sinergia con la Regione Calabria e l’efficienza della Fondazione ci permettono di abbattere le barriere economiche, confermando l’UMG come un polo d’eccellenza inclusivo e attento ai bisogni della comunità studentesca.”

Il Presidente della Fondazione UMG, prof. Geremia Romano, ha rimarcato l’importanza delle attività svolte dall’Ente per il Dsu: “Il personale della Fondazione UMG, anche quest’anno, ha profuso il massimo impegno per far sì che nessuno studente avente diritto rimanesse escluso. Grazie al dialogo costante e proficuo con la Regione Calabria e all’impegno concreto, siamo in grado di dare, ormai da diversi anni, un segnale forte di stabilità e certezza ai nostri giovani. L’obiettivo precipuo resta quello di gestire le risorse pubbliche con la massima equità sollecitata dal sistema normativo, assicurando che il merito degli studenti in condizioni di disagio economico riceva sempre una risposta efficace ed effettiva”.

Negli ultimi anni, precisamente dall’a.a. 2019/2020, Fondazione Università Magna Graecia è riuscita ad erogare le borse di studio in favore della totalità degli aventi diritto. L’Umg di Catanzaro è prima in Italia tra gli atenei medi (10.000-20.000 studenti) per il diritto allo studio, secondo la classifica CENSIS 2024, in quanto eroga il 100% delle borse di studio richieste. Lo scorrimento delle graduatorie e la conseguente erogazione dell’acconto saranno completati entro il mese di aprile 2026, una volta ultimate le necessarie procedure amministrative. I risultati in graduatoria si basano sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti (ai sensi del DPR n°445/2000). A tutela dell’equità e della trasparenza, sono attualmente in corso le verifiche d’ufficio relative ai requisiti di merito e alla condizione di indipendenza. Il possesso effettivo di tali requisiti è condizione indispensabile per la conferma definitiva del beneficio, sulla base di quanto previsto dal bando pubblicato per l’annualità in corso.

Concorrono al finanziamento del bando per il diritto allo studio universitario: il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio; il Fondo Integrativo Statale; risorse dell’UMG e degli Istituti AFAM; il Fondo Sociale Europeo; il Fondo di Sviluppo e Coesione; le ulteriori risorse aggiuntive nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; nell’ambito della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione Europea, il Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021/2027.