Cosenza, un pulmino per l’inclusione: parte la raccolta fondi per “Affavorì”

La Terra di Piero ODV lancia una nuova iniziativa solidale per sostenere il progetto “Affavorì – Trattoria delle persone”, una realtà unica nel cuore di Cosenza nata per offrire un’opportunità concreta di inclusione lavorativa, autonomia e dignità a giovani e adulti con disabilità. “Affavorì” è molto più di una trattoria: è un luogo dove ogni giorno si cucina e si cresce insieme, dove i ragazzi mettono in campo passione, impegno e talento in cucina, in sala e nella gestione del locale. Ma c’è un ostacolo che ancora limita il pieno sviluppo del progetto: la mancanza di un mezzo di trasporto.

Molti dei ragazzi coinvolti vivono in zone difficilmente raggiungibili, non hanno la possibilità di muoversi in autonomia e dipendono spesso da genitori, volontari o da passaggi occasionali per raggiungere il luogo di lavoro. Un limite che rischia di compromettere la continuità e l’efficacia del progetto. Per questo motivo è stata avviata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. L’obiettivo è raccogliere 8.000 euro per acquistare un pulmino 8 posti usato, affidabile e accessibile, completo di assicurazione, passaggio di proprietà e piccoli adattamenti. Il veicolo è già stato individuato e pronto per partire… basta solo un piccolo aiuto collettivo.

“Non si tratta solo di un mezzo di trasporto – spiegano i volontari de La Terra di Piero – ma di un passo verso la libertà, verso la realizzazione di un sogno. Vogliamo che ogni ragazzo possa arrivare in trattoria con la sicurezza e la serenità che merita.” Chiunque voglia contribuire può farlo collegandosi alla pagina della campagna su Produzioni dal Basso. Ogni donazione è un chilometro in più verso l’autonomia e l’inclusione.