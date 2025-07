La Diocesi di San Marco Argentano accoglie 50 bambini ucraini per “Vacanze Solidali”

La Diocesi di San Marco Argentano, in collaborazione con Caritas Italiana e grazie ai

finanziamenti dell’8xmille CEI, è lieta di annunciare il progetto “Vacanze Solidali – È più bello

insieme”, che vedrà l’accoglienza di 50 bambini provenienti dall’Ucraina presso la Colonia San

Benedetto di Cetraro dal 22 luglio al 1° agosto 2025.

L’iniziativa, promossa dalla Caritas diocesana, intende offrire a questi bambini, profondamente

segnati dalle vicende belliche, un periodo di svago e gioia, in un contesto di accoglienza e

solidarietà. Come sottolineato nel messaggio ai fedeli il vescovo mons. Stefano Rega, il senso

dell’accoglienza e dell’ospitalità sono valori fondamentali nella tradizione cristiana, radicati nella

Bibbia e nell’insegnamento di Gesù, che invitano a tendere la mano a chi è in difficoltà.

Il dramma vissuto dai bambini ucraini è complesso e profondo, caratterizzato da traumi e sfide

che influenzano il loro sviluppo fisico, emotivo e psicologico. Molti di loro hanno perso familiari,

amici o il proprio ambiente di vita a causa dei bombardamenti e dei combattimenti.

Il progetto “Vacanze Solidali” si propone di creare una comunità più inclusiva e fraterna,

rafforzando l’impegno a prendersi cura dei più deboli. La Diocesi ha invitato tutte le Parrocchie e le

associazioni a fare rete, offrendo la propria disponibilità per la buona riuscita di questa iniziativa di

accoglienza che coinvolge l’intera comunità diocesana