Comalca: al via il tavolo con le associazioni di categoria

Nei giorni scorsi il Comalca ha avviato una significativa interlocuzione con Cia, Coldiretti e Confagricoltura. Il CdA, presieduto dal presidente Giovanni Ferrarelli, ha promosso un primo confronto con Cia, rappresentata nell’occasione da Sergio Biamonte, con Confagricoltura, rappresentata da Fiorenzo Pitaro e Mario Migliararese, e con Coldiretti, rappresentata da Fabio Borrello e Pietro Bozzo.

Nel corso dell’incontro sono state poste sul tavolo diverse questioni finalizzate al miglioramento del mercato, con particolare riferimento alle esigenze prospettate dalle organizzazioni presenti per la categoria degli acquirenti e dei conferenti. Temi che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nelle successive adunanze.

Per l’iniziativa, al Comalca è stato riconosciuto dalle organizzazioni presenti un ruolo strategico nella filiera agroalimentare regionale, poiché rappresenta un importante punto di incontro tra produttori, grossisti e operatori commerciali, ma anche un interlocutore di riferimento per le istituzioni. Di conseguenza, è importante che tutti gli stakeholder lo sostengano con maggiore forza.

Fra le tematiche trattate, il marchio “Cuore Verde”, appartenente al progetto PNRR, ma anche questioni organizzative quali tariffe e orari di ingresso al mercato.

Sono in programma ulteriori tavoli di confronto. Questo primo incontro rappresenta infatti l’avvio di un tavolo a carattere consultivo. È prevista l’istituzione di altri momenti di confronto ai quali siederanno anche altre parti, come sindacati, operatori, associazioni dei consumatori e tutti coloro che, concretamente, rappresentano e rendono possibile l’esistenza stessa del mercato agroalimentare.