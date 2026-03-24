Congresso Regionale UIL Pensionati Calabria: Francesco De Biase confermato segretario regionale

Si è svolto, presso la Casa di riposo Don Orione di Reggio Calabria, il Congresso Regionale della UIL Pensionati Calabria. Sono stati eletti gli organi statutari e Francesco De Biase è stato confermato segretario regionale. Più welfare, assistenza, comunità e coesione sociale per i pensionati e le persone anziane al centro dei lavori del Congresso.

La relazione introduttiva è stata di Francesco De Biase, segretario generale UILP Calabria. Sono seguiti gli interventi di delegati e ospiti, di Mariaelena Senese, segretaria generale UIL Calabria, e di Carmelo Barbagallo, segretario generale UILP. Al tavolo dei relatori anche Giuseppe Talia, Pasquale Lucia, Antonella Forestieri, Loreta Pellegrino, Giancarlo Campanaro, Alberto Frontera e Cecilia De Laurenzi. In tutto 36 interventi e 8 ore di dibattito. Durante la pausa dei lavori è stato anche inaugurato uno spazio aggregativo presso la Casa di Riposo Don Orione da utilizzare a scopo ricreativo e didattico dalle persone anziane e dai loro familiari.

“Abbiamo scelto di tenere il Congresso presso la Casa di Cura Don Orione – ha spiegato il rieletto segretario UILP Calabria De Biase – perché volevamo rappresentare come le politiche per gli anziani in alcune occasioni sono troppo lontane dalla programmazione di governo. Noi non ci giriamo dall’altra parte in quanto vogliamo testimoniare in modo concreto una scelta politica ben precisa: l’attenzione della UIL Pensionati verso le persone che vivono in queste strutture e verso le politiche di cura che le riguardano. E’ un faro che vogliamo tenere acceso perché le persone fragili hanno bisogno di tutelare i loro diritti e non possono essere lasciate sole. Le difficoltà non possono gravare esclusivamente sulle famiglie. La longevità cresce in Italia e in Calabria e, quindi, bisogna utilizzare le risorse in modo strategico. Ciò significa che i problemi non devono essere inseguiti, ma bisogna programmare in maniera strutturata le misure da adottare e dare risposte prioritariamente alla popolazione anziana e alle persone fragili. Continueremo le nostre battaglie anche nel nuovo mandato”.

“Quando parliamo di pensionati – ha detto la segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese – ci riferiamo a quelle persone che hanno costruito il Paese attuale. Il problema è che invecchiare diventa difficile perché mancano o sono carenti tutti quei servizi sociali importanti, in modo particolare nelle aree interne. Le risorse devono essere programmate in base ai bisogni che le parti sociali riescono ad evidenziare. Bisogna valorizzate, attraverso il welfare e le politiche sociali, il grande patrimonio umano che c’è all’interno della categoria dei pensionati”.

“Entro il 2080 – ha detto il segretario generale UIL Carmelo Barbagallo – la popolazione del Mezzogiorno potrebbe diminuire di oltre il 40%. Negli ultimi vent’anni circa 730 mila persone hanno lasciato il Sud, impoverendo territori e comunità. Molte di queste persone sono anziane e, per quelle che restano, le cose non vanno bene: nel Mezzogiorno abbiamo appena 28 posti letto ogni mille anziani, contro i 32 del Nord-Ovest e i 35 del Nord-Est: è un divario inaccettabile. Qui manca tutto: in Calabria, dal 2012, 1 esercizio commerciale su 5 ha chiuso. Di fronte a questi numeri non possiamo restare fermi: il rischio è quello di un Paese sempre più diseguale. Servono investimenti veri in sanità, assistenza e servizi sociali, soprattutto nelle aree più fragili. Non possiamo lasciare soli gli anziani e le loro famiglie, né permettere che il diritto alla cura dipenda dal territorio. Ridurre questo divario è una priorità assoluta per garantire coesione, dignità e futuro al Paese”.