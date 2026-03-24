FAI CISL Calabria: aree interne, lavoro forestale e rilancio dei settori agro-ambientali al centro dell’Esecutivo regionale

Si è riunito oggi a Lamezia Terme, presso la sede regionale dell’USR CISL, il Comitato Esecutivo della FAI CISL Calabria. I lavori sono stati aperti dalla relazione politico-sindacale del Segretario Generale, Francesco Fortunato, che ha affrontato i principali temi riguardanti i comparti agro-ambientali della regione.

«È necessaria una concreta assunzione di responsabilità per la ripresa e il rilancio delle aree interne – ha dichiarato Fortunato – che rappresentano una leva strategica per lo sviluppo economico e occupazionale della Calabria. Occorre contrastare con decisione l’abbandono e lo spopolamento, in particolare giovanile, che negli ultimi decenni hanno impoverito questi territori, privandoli anche di servizi essenziali. Non possiamo limitarci al dibattito teorico: servono interventi concreti, con un ruolo centrale per il lavoro forestale e la multifunzionalità del bosco».

Sul comparto forestale, Fortunato ha evidenziato i passi avanti compiuti nell’ultimo anno, sottolineando però la necessità di «recepire a livello regionale le novità introdotte dal Contratto collettivo nazionale. Restano inoltre prioritarie le questioni del ricambio generazionale, del turn over e dell’incremento delle giornate lavorative per molti addetti».

Ampio spazio è stato dedicato anche al settore della bonifica, che continua a presentare criticità nonostante la riforma regionale. «Permangono problemi organizzativi, a partire dalla pianta organica dell’Ente, così come questioni legate alla valorizzazione delle professionalità, all’adeguamento contrattuale e all’erogazione del TFR ai lavoratori in quiescenza», ha sottolineato il Segretario Generale, ribadendo «la piena disponibilità al dialogo e al confronto».

Forestazione e bonifica – è stato evidenziato – devono assumere un ruolo sempre più centrale nella gestione ambientale del territorio, soprattutto nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella mitigazione degli effetti di eventi climatici estremi, sempre più frequenti anche in Calabria.

In questo contesto, la FAI CISL Calabria auspica interventi efficaci di sostegno alle comunità e ai territori duramente colpiti, per favorire la ripresa delle attività agricole, zootecniche e dell’industria alimentare, pilastri fondamentali dell’economia regionale, come dimostrano anche i dati positivi sull’export agroalimentare calabrese.

Particolare attenzione è stata rivolta al settore agricolo, che necessita di un rafforzamento dei servizi e del supporto alle imprese. «Il ruolo dell’Arsac deve essere centrale – ha evidenziato Fortunato – ma è necessario procedere rapidamente all’adozione dell’atto aziendale e al rilancio dei centri sperimentali».

Agroalimentare e ambiente devono essere considerati come un sistema integrato, valorizzando anche il contributo del settore allevatoriale e della pesca artigianale calabrese.

Continueremo a promuovere il confronto e il dialogo – ha concluso Fortunato – con l’obiettivo di sviluppare nuovi percorsi di contrattazione di secondo livello, capaci di valorizzare il lavoro e il territorio e di sostenere il benessere economico, ambientale e sociale della Calabria».

A concludere i lavori del Comitato Esecutivo, dopo diversi interventi, è stato Giuseppe Lavia, Segretario Generale della USR CISL Calabria che, tra i temi trattati, si è soffermato sull’importanza del settore forestale.

«Non c’è forestazione senza lavoro forestale – ha dichiarato Lavia Ogni altra visione è una visione miope. Serve rilanciare una forestazione delle 3P: prevenzione produzione protezione. Il rilancio del turno è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di mitigazione del rischio idrogeologico in una terra, la Calabria, che presenta fragilità evidenziate anche dagli eventi eccezionali delle ultime settimane».