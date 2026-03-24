Corigliano Rossano: incontro dedicato alla Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva

La Bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, è questo il tema trattato nella sede del Circolo Culturale Rossanese Piazza Steri, in data 20.3.2026 , dal dott Domenico Lorenzo Urso, Direttore medico MEU P.O- Ostuni, specialista in malattie dell’apparato respiratorio,

Il Dottore Urso, con linguaggio semplice e pregnante ha fornito, al numeroso pubblico presente, importanti e interessanti informazioni circa la prevenzione, la diagnosi precoce della malattia ha illustrato anche attraverso un video la gravità e la condizione del soggetto colpito e ha fornito importanti suggerimenti sui segnali di allarme attraverso i quali il paziente deve informare il proprio medico che valuta se dovrà essere avviato a visita specialistica

L’ importante incontro di divulgazione medico- scientifica è stato organizzato e realizzato dal presidente Antonio Guarasci dal Circolo Culturale Rossanese, che da tempo con il dr. Ermanno Marino medico di medicina generale che ha introdotto i lavori , organizza una serie di iniziative volte alla divulgazione di informazioni attinenti la prevenzione su varie patologia di interesse medico generale