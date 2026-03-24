Bando per Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro

È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale: un’importante opportunità per i giovani che desiderano mettersi in gioco, crescere e contribuire concretamente al benessere della comunità.

Per la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro sono disponibili diversi posti, suddivisi in programmi e progetti.

Nel Programma “Low Vision” rientrano i seguenti progetti.

Per il progetto “Blind Edu-Care” sono disponibili: 1 posto presso la sede di Catanzaro in Via Spizzirri (riservato a GMO), 1 posto presso Catanzaro in Viale Gattoleo, 1 posto a Guardavalle e 1 posto a Lamezia Terme.

Per il progetto “Media” sono disponibili: 1 posto presso Catanzaro in Via Spizzirri, 2 posti presso Catanzaro in Via Gattoleo (di cui 1 GMO), 2 posti a Guardavalle (di cui 1 GMO) e 2 posti a Lamezia Terme (di cui 1 GMO).

Nel Programma “Guardare Avanti” rientrano i seguenti progetti.

Per il progetto “Vedere Oltre” sono disponibili: 3 posti presso Catanzaro in Via Francesco Spizzirri (di cui 1 GMO), 2 posti presso Catanzaro in Via Gattoleo (di cui 1 GMO), 2 posti a Guardavalle (di cui 1 GMO) e 2 posti a Lamezia Terme (di cui 1 GMO).

Per il progetto “Edu Sight” sono disponibili: 1 posto presso Catanzaro in Via Spizzirri, 1 posto presso Catanzaro in Via Gattoleo, 1 posto a Guardavalle e 1 posto a Lamezia Terme.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 aprile. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Servizio Civile Universale, accedendo tramite SPID e scegliendo il progetto di interesse.

I GMO, ovvero i Giovani con Minori Opportunità, sono candidati che si trovano in condizioni di svantaggio economico, sociale o personale. Per loro è prevista una riserva di posti, con l’obiettivo di garantire maggiore inclusione e pari opportunità.

Il Servizio Civile Universale rappresenta anche un’importante occasione per il futuro: chi completa il servizio può beneficiare di una riserva di posti nei concorsi pubblici, valorizzando concretamente l’esperienza svolta.

Si tratta di una vera opportunità di crescita personale e professionale. È un percorso che permette di acquisire competenze, sviluppare autonomia, responsabilità e capacità relazionali. Ma è soprattutto un’esperienza che arricchisce dal punto di vista umano, insegnando il valore della solidarietà e dell’impegno verso gli altri.

Scegliere di svolgere il Servizio Civile Universale con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti significa vivere un’esperienza profonda e significativa, capace di lasciare un segno duraturo nella propria vita. Significa contribuire concretamente all’inclusione e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità visiva.

Ai volontari è riconosciuto un compenso mensile, quale sostegno durante l’anno di servizio, insieme a un’esperienza formativa di grande valore.