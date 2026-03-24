Cosenza: istituito il limite di velocità a 30 km/h in prossimità degli attraversamenti pedonali rialzati

“Scegliere di rallentare nei punti più sensibili della città significa salvare vite e costruire una comunità più consapevole e responsabile”. È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, informando la cittadinanza dell’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in alcuni tratti della viabilità urbana interessati dalla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso volto a migliorare la sicurezza stradale e a tutelare l’utenza più vulnerabile, in particolare i pedoni, attraverso interventi strutturali che favoriscono una moderazione della velocità veicolare.

Nel dettaglio, il limite di 30 km/h sarà attivo nei seguenti tratti:

viale Sergio Cosmai, nei pressi dell’intersezione con via R. Livatino;

via R. Misasi/via Roma, nei pressi dell’intersezione con via F. Acri;

via N. Serra, nei pressi dell’intersezione con via Don Carlo De Cardona;

via G. Caloprese, nei pressi dell’intersezione con via F. Gioia.

Gli attraversamenti pedonali rialzati, classificati come modifiche del profilo longitudinale della strada, rappresentano uno strumento efficace per aumentare la sicurezza, inducendo naturalmente i conducenti a ridurre la velocità e migliorando la visibilità dei pedoni.

L’ordinanza dirigenziale di istituzione del limite di velocità a 30 km/h prevede l’installazione della relativa segnaletica verticale, comprensiva di segnali di attraversamento pedonale, preavviso di dosso e limite massimo di velocità, che sarà curata dall’Ufficio Segnaletica del Comune. Il provvedimento entrerà in vigore a seguito della completa apposizione della segnaletica prevista.

“Continuiamo a lavorare per una città più sicura e vivibile – prosegue il Primo Cittadino – in cui la tutela della vita umana venga sempre prima di ogni altra esigenza. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo concreto nella direzione di una mobilità urbana più sostenibile e rispettosa, capace di mettere al centro le persone e non solo i veicoli. È fondamentale che tutti, automobilisti, motociclisti e pedoni, contribuiscano con comportamenti responsabili al raggiungimento di questo obiettivo”.

“Solo attraverso il rispetto delle regole e una diffusa cultura della sicurezza stradale – conclude il sindaco Franz Caruso – possiamo rendere Cosenza una città più moderna, accogliente e attenta ai bisogni delle famiglie e delle nuove generazioni”.