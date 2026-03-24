Campo Calabro: la soddisfazione dei consiglieri comunali per miglioramento strada consortile dell’agglomerato industriale Campo Calabro – Reggio Calabria – Villa San Giovanni

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante intervento che interesserà il nostro territorio e che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della viabilità e, quindi, dei servizi a beneficio di Campo Calabro e delle altre realtà del comprensorio. Grazie infatti all’interessamento del nostro deputato Francesco Cannizzaro, la strada consortile dell’agglomerato industriale Campo Calabro – Reggio Calabria – Villa San Giovanni verrà totalmente rinnovata.”

A renderlo noto sono i consiglieri comunali di Campo Calabro, Rocco Messineo, Giovanni Richichi e Giuseppe Buda, unitamente al Consigliere comunale di Reggio Calabria, Roberto Vizzari, che hanno sollecitato il parlamentare reggino affinché intervenisse presso gli organismi competenti, in questo caso l’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi.

“Oltre al sempre attento onorevole Cannizzaro, visto che questo è il risultato concreto di un percorso istituzionale che ha visto il suo determinante interessamento – sottolineano i Consiglieri – sentiamo il dovere di ringraziare il presidente dell’ARSAI, Sergio Abramo, che non ha esitato un momento a prestare la dovuta attenzione alla circostanza, recandosi personalmente sul posto in più occasioni per effettuare i necessari sopralluoghi e tornando ieri con una risposta concreta, corredata delle somme necessarie. Con una spesa di circa 1 milione di euro, infatti, l’intervento prevede 2 chilometri di nuova bitumazione, la realizzazione di un adeguato impianto di illuminazione, nuova segnaletica orizzontale e verticale e la sistemazione del verde lungo tutto il percorso. E non si esclude che, in fase di progettazione esecutiva, questa somma possa essere implementata. Tutto ciò contribuirà a rendere l’area non solo più sicura e funzionale per residenti e utenti di passaggio, ma anche più decorosa, considerato che in questa zona insistono numerose e importanti aziende e realtà industriali che ogni giorno attirano visitatori e operatori provenienti da diversi territori. La messa in opera di questi interventi rientra in un finanziamento complessivo messo a disposizione dalla Regione Calabria, con la fase di progettazione prevista già per il prossimo mese di aprile.

Il risultato raggiunto è frutto di diverse interlocuzioni con gli enti preposti, di un lavoro silente ma costante che abbiamo portato avanti in questi mesi – aggiungono in conclusione i consiglieri Messineo, Richichi, Buda e Vizzari – che ha consentito di creare le condizioni necessarie per arrivare all’obiettivo. Ribadiamo il nostro sentito ringraziamento ad ARSAI, alla Deputazione ed alla Regione Calabria nella sua interezza, con in testa il Presidente Roberto Occhiuto, che hanno consentito di portare avanti un intervento fondamentale per quest’area, confermando quanto importante sia il lavoro sinergico tra istituzioni per dare risultati concreti ai cittadini.”