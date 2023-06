Discarica Scala Coeli, Molinaro (Lega): “Regione ha fatto bene a imporre bonifica”

“È lecita la posizione di chi si preoccupa della salute dei propri figli e delle attività e non vuole che il problema si risolva spargendo veleni nel cortile della propria casa. Metodi di smaltimento poco ortodossi si sono fatti strada? La Regione ha fatto bene ad imporre la bonifica, occorre farla e controllare che si faccia senza scorciatoie e pressappochismo. Ritengo indispensabile, anche, verificare se la realizzazione e la gestione dell’impianto risponde alle autorizzazioni concesse. La reputazione della Calabria e la salute dei cittadini non hanno prezzo e richiedono garanzie assolute”. Lo afferma in una nota Nota Stampa del Consigliere Regionale Pietro Molinaro.