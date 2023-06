Scacchi: l’Asd Gioacchino Greco stravince il girone Calabria

Dal 23 al 25 giugno 2023, a Castrovillari (CS) si è svolta l’edizione 2023 del girone Calabria Nord della serie Promozione del Campionato Italiano a Squadre di scacchi.

Alla competizione hanno partecipato 4 squadre, affrontandosi in girone all’italiana giocando 6 turni: due squadre del circolo “Torre d’Aragona” di Castrovillari, una del circolo di Corigliano-Rossano e, infine, l’Associazione Scacchistica Dilettantistica “Gioacchino Greco” di Cosenza.

Proprio quest’ultima ha ottenuto la promozione alla serie C del Campionato Italiano a Squadre vincendo tutti e sei i turni previsti dalla competizione.

La squadra vincitrice era così composta: Bloise Christian, Calomeni Gianpaolo, De Donato Roberto, Lucchetta Flavio, Maletta Aldo, Maletta Francesco e Nudo Davide.

Oltre alla vittoria del campionato, l’ASD “Gioacchino Greco” ha portato a casa anche tre dei quattro premi individuali riservati alle singole scacchiere:

– Gianpaolo Calomeni per la Prima Scacchiera;

– Christian Bloise per la Terza Scacchiera;

– Francesco Maletta per la Quarta Scacchiera.

Il premio per la miglior Seconda Scacchiera è andato a Fedele Mastrascusa, della prima squadra di Castrovillari.

L’ASD Gioacchino Greco mancava dalla serie C del CIS dal 2018, Ad essa vanno gli auguri di ulteriori successi nella competizione nazionale.

Inoltre, i complimenti vanno anche alla ASD Circolo degli Scacchi “Torre d’Aragona” di Castrovillari per l’ottima organizzazione del loro primo torneo, alle loro due squadre, e al circolo di Corigliano-Rossano per la lotta serratissima in questi giorni per la prima posizione.