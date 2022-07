La Presidente Succurro ha incontrato l’Associazione Nazionale Donne Elettrici

La Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro ha incontrato una delegazione cosentina dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici, Organizzazione di volontariato politica e apartitica fondata nel 1946 da Carlotta Orlando e presente in tutte le regioni italiane con 35 sezioni e un importante patrimonio di socie che si batte da più di settant’anni per la tutela dei diritti delle donne e delle cittadine nonché per i principi democratici di uguaglianza e parità.

All’incontro, che si è incentrato sui diritti e sui saperi delle donne, hanno partecipato la Presidente ANDE Cosenza, Giovanna Bergantin; la Vice Presidente, Wanda Lombardi; e le componenti il Consiglio Direttivo Rosanna Labonia, Alessandra Fantozzi, Annalisa Paradiso e Luisa Chiappetta.

«Sono particolarmente soddisfatta di questo incontro, che si inserisce a pieno titolo nell’ambito della funzione fondamentale di controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale che la Legge di riforma ha affidato alle Province e che da Presidente intendo rilanciare e promuovere in maniera sinergica con le Associazioni presenti sul territorio. Sono impegnata e determinata a promuovere un dialogo proficuo mirato a dare concretezza alle idee, alle proposte e alle progettualità legate alla qualità della vita e alla giustizia sociale nei confronti delle donne» – – ha dichiarato la Presidente Succurro.

Della politica che può fare molto sui diritti delle donne ha parlato la Presidente ANDE Cosenza Giovanna Bergantin, che ha sottolineato di avere puntato molto, rispetto all’asse politico, proprio sulla Presidente della Provincia, «donna visionaria e programmatica che saprà assumere un ruolo importante nel nostro territorio per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e promuovere la parità di genere».

La Presidente Succurro ha infine dichiarato di essere disponibile a concedere il patrocinio dell’Ente all’iniziativa culturale dell’ANDE Cosenza – “IL CUORE DELLE DONNE” – che si terrà il prossimo ottobre sul tema della promozione dei diritti delle donne contro ogni violenza, nonché sulla necessità di una modifica della percezione culturale del concetto di violenza sulle donne ad oggi in larga parte presente nelle nostre comunità.