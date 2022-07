Videosorveglianza, realizzati impianti su Schiavonea e centro storico di Corigliano

Tra le linee di mandato di questa amministrazione la gestione della sicurezza urbana, attraverso un sistema di videosorveglianza, è sempre stata uno degli obiettivi prioritari.

Per cui agli impianti posizionati a Rossano – con telecamere esterne installate nei punti strategici che forniscono un valido supporto, anche per le forze dell’ordine dello stato, al fine di prevenire fenomeni criminali, nonché assicurare uno standard di sicurezza per la cittadinanza – molti dei quali rimessi a nuovo e resi maggiormente performanti, in questi giorni è terminato il primo intervento di realizzazione dell’impianto di videosorveglianza su Schiavonea e nel Centro Storico di Corigliano.

«Così come avevamo programmato con la delibera 259, abbiamo realizzato un impianto moderno ed efficiente che vigilerà su Piazza Portofino, Lungomare, Via Taranto, Via Brindisi, via Barletta, Palazzo delle Fiere, Sant’Antonio, Piazza del Popolo, Piazza Compagna – Castello – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – per la realizzazione di questi lavori abbiamo utilizzato esclusivamente fondi comunali, individuati e ricavati grazie al diverso utilizzo di residui di vecchi mutui. Gli impianti saranno utilizzati sia per la sicurezza urbana generale, ma anche per arginare fenomeni di abbandono di rifiuti, violazioni del codice della strada a partire dall’invasione di auto e moto su aree pedonali, abusi nell’utilizzo del suolo pubblico». Inoltre, al Quadrato Compagna, saranno posizionate telecamere sia all’interno, che nel perimetro esterno.