Nuove istallazioni per i più piccoli a Castrovillari: si impreziosisce il parco giochi comunale

Prosegue l’impegno verso i più piccoli. Lo rende noto l’Assessore del Comune di Castrovillari, Federica Tricarico la quale comunica la conclusione di una prima fase d’interventi che ha visto l’installazione di nuovi giochi presso il parco giochi comunale, ancorché affidato in gestione, e presso due villette: quella di via Galeno e di via Monte Sant’Angelo (meglio nota come villetta gialla).

Presso il parco giochi – fa sapere ancora l’amministratrice- sono state ripristinate anche le luci del campo di basket e consegnati i canestri acquistati dalla partecipata Gas Pollino.

Realizzate, poi, per l’occorrenza, pure alcune rampe di accesso a questi spazi verdi per i portatori di handicap, mentre presso quello del Centro Sociale di Cammarata sono previsti nuovi giochi non appena arriveranno.

Per tutto questo l’impegno di ciascuno- esorta Tricarico- deve muoversi a tutela di questi beni evitando utilizzi non corretti.

Intanto – ricorda- sono state attivate gratuitamente le attività sportive per i giovani e meno giovani, mentre presto sarà pubblicato l’avviso per i campi estivi che verranno realizzati grazie all’accordo di rete tra istituzioni scolastiche e Comune di Castrovillari.

Iniziative e dedicazioni- conclude l’Assessore Tricarico chiedendo il coinvolgimento civile e responsabile- non possono prescindere, però, da un attento sguardo rivolto ai più giovani che sono, poi, il vero grande investimento per il nostro futuro.