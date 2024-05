A Locri la “partita del cuore” tra la Nazionale Italiana Attori e le vecchie glorie del calcio locrideo

E’ tutto pronto per la due giorni della Fondazione “Il Parco di Ercole” che venerdì 10 alle 18 aprirà le porte del parco di contrada Romano (in cui sono stati installati statue e bassorilievi che raffigurano le dodici fatiche di Ercole) a un folto pubblico di associazioni e autorità, ma anche a tutti i cittadini che vorranno visitare questa struttura unica nel suo genere, nella quale sarà possibile compiere una vera e propria visita guidata, nel corso della quale scoprire il significato e il messaggio insito in ogni opera.

Sarà solo l’inizio di un week end in cui si darà vita alla raccolta fondi per realizzare un laboratorio di medicina di precisione a sostegno del nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale di Locri, acquistando i biglietti coi quali, sabato 11 mattina allo stadio di Locri, si potrà assistere alla partita di beneficenza tra la Nazionale Italiana Attori (che vedrà nel locrese Antonio Tallura il proprio Cicerone) e una selezione di vecchie glorie del calcio locrideo e amministratori comunali, che nei giorni scorsi hanno registrato dei “reel” sui social network invitando tutti a prendere parte alle iniziative intraprese dalla fondazione “Il Parco di Ercole” presieduta dall’imprenditore Antonio Biancospino.

Quest’ultimo, dopo aver realizzato i propri obiettivi professionali in Italia e all’estero, ha deciso di dedicarsi al sostegno delle attività a beneficio dei soggetti più fragili, interagendo con le associazioni come “Angela Serra” attive nella mobilitazione dei cittadini per la realizzazione di quel centro di cura d’eccellenza denominato “Nuova Oncologia Locri Epizefiri”.

E se durante la partita del cuore di sabato 11 interverranno, tra gli altri, associazioni, scuole calcio e di danza, rapper come “Shark & Groove”, la madrina della manifestazione Daniela Fazzolari, l’animatore Emiliano e numerose emittenti radio e Tav, le due manifestazioni in programma venerdì e sabato prossimi sono rivolte principalmente agli studenti delle scuole superiori del comprensorio. Molti di loro hanno partecipato al concorso “Oltre le Colonne d’Ercole” presentando elaborati artistici, letterari e multimediali che saranno vagliati dalla giuria del premio a inizio settimana.

I vincitori delle tre categorie si aggiudicheranno un premio in denaro di € 300,00 e una preziosa statuetta in bronzo a testa.