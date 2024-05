PD Calabria istituisce progetto di scuola politica regionale

Il Partito Democratico della Calabria ha insediato il gruppo promotore per l’organizzazione del progetto di formazione che istituirà la scuola politica regionale. Un punto che, fin dalla sua elezione, il segretario Nicola Irto aveva tra le priorità e che oggi si concretizza grazie al contributo di un primo nucleo di persone storicamente impegnate nei partiti e nella società calabrese, coordinato da Gimo Polimeni. Un percorso che nasce in linea con quanto già il partito nazionale ha messo in campo con il dipartimento formazione e partecipazione, fortemente voluto dalla segretaria Elly Schlein.

“La necessità di una formazione politica -ha dichiarato a margine della prima riunione, presso la sede regionale del partito, il sen. Nicola Irto- è sempre più evidente, anche per coinvolgere i più giovani e per selezionare la futura classe dirigente. Un esperimento ambizioso e complesso, in cui credo molto, da allargare a tutta la nostra comunità, con l’obiettivo di costruire un partito aperto e dinamico che discuta con la stessa intensità sui grandi temi del mondo e sulle esigenze di ogni singolo territorio.

Subito dopo le elezioni europee presenteremo alla comunità democratica questo progetto a cui sarà possibile aderire e contribuire. L’esigenza di rafforzare il pensiero democratico, sopratutto in questa fase storica, ritengo sia tangibile. La scuola di formazione politica è lo strumento più forte per farlo.”