Reggio Calabria, chioschi sulla via Marina “Bassa”: la Giunta comunale approva le linee d’indirizzo per la concessione

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha approvato la delibera concernente le linee d’indirizzo per la concessione in gestione di tre chioschi di proprietà comunale, collocati sulla c.d. via Marina “Bassa”.

Nello specifico, nella seduta tenutasi nella giornata di ieri, la Giunta ha individuato la destinazione dei tre chioschi ad oggi presenti: un gazebo per gelateria/frullateria/frutteria; uno per piadineria/rosticceria; uno per friggitoria.

La durata della concessione sarà di sei anni e il periodo di apertura dei chioschi sarà di 12 mesi, con una eventuale sospensione per 30 giorni, anche consecutivi, che dovranno essere comunicati all’amministrazione comunale.

Mentre il canone mensile di concessione sarà poi valutato dal Settore Patrimonio ed ERP, nella delibera viene chiarito come vi sarà un divieto di vendita di bevande alcoliche con tasso alcolico superiore al 7%, garantendo il riutilizzo di bicchieri e contenitori in materiale non monodose che possano essere utilizzati dagli avventori su cauzione e, dopo l’uso, ritirarli e trattarli correttamente. L’allestimento e l’arredamento dei chioschi saranno a carico del concessionario e dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione comunale. Eventuali arredi esterni (in caso di rilascio di occupazione temporanea di suolo pubblico) dovranno essere in stile liberty, da escludere l’utilizzo di materiale in plastica. Viene quindi prevista la possibilità di utilizzare sedie e tavolini. Quanto alla raccolta differenziata, essa dovrà essere eseguita secondo le disposizioni del Settore Ambiente, con i contenitori che non potranno essere posizionati all’esterno del gazebo esclusivamente nell’orario di conferimento, al fine di garantire il giusto decoro urbano.