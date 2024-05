Agricoltura e territorio. Italia Viva ne parla con l’on. Bellanova, Ventura: “La sua presenza un canale tra Stato e territorio”

<<La mia venuta è quella di una vicinanza al territorio>>. Ha esordito così l’onorevole Teresa Bellanova, già ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, durante l’incontro promosso ed organizzato dalla dirigente regionale di Italia Viva, Daniela Ventura, ad Isola Capo Rizzuto. “Agricoltura e territorio” il tema su cui si è discusso e su cui si sono articolati gli interventi dei presenti, tra cui Nunzia Paese, presidente regionale di Italia Viva Calabria. Ed è stato un dibattito molto partecipato che ha spaziato su altri grandi temi che riguardano il territorio e la Calabria tutta. A introdurre e modera Daniela Ventura che ha rimarcato l’importanza della venuta della Bellanova, testimonianza della vicinanza costante dei vertici nazionali di Italia Viva e della sinergia con i vertici locali del partito. <<I cittadini devono riconquistare la fiducia nella politica attraverso una politica dell’ascolto, restituendo loro risposte – ha spiegato il dirigente Daniela Ventura – ed è per questo che abbiamo promosso un incontro come questo che faccia capire che siamo sul territorio e a sostegno del territorio in maniera attiva. Il tema delle politiche agricole ci ha portato a ribadire come il mondo agricolo ha bisogno di essere ascoltato ed accompagnato nelle scelte più opportune che tutelino l’impegno e la passione dei produttori. E’ necessario un sostegno incisivo per il settore agricolo, e la Calabria in particolare, rappresenta un asse strategico di economia sostenibile Il partito di Italia Viva – conclude Daniela Ventura – intende contribuire fattivamente alla risoluzione delle problematiche che attanagliano la nostra regione e garantirle una svolta di crescita e sviluppo, portando avanti una politica dei fatti e dell’impegno concreto>>. A concludere i lavori l’ex ministra Teresa Bellanova: <<La politica va nel territorio e ascolta le persone, bisogna raccogliere le ansie che attanagliano la società e raccogliere i suggerimenti. C’è bisogno di una politica che prima di chiedere il voto deve ascolta e assumere impegni>>