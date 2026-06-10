Anniversario dell’Arma, il comandante Luongo ai Carabinieri: “Avete mostrato il volto più autentico dell’istituzione”

Un messaggio di gratitudine rivolto a tutti i Carabinieri, in servizio e in congedo, per l’impegno profuso durante le celebrazioni del 212° anniversario della fondazione dell’Arma. A firmarlo è stato il comandante generale, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la partecipazione e il lavoro svolto in occasione degli eventi organizzati in tutta Italia.

Il testo, diffuso online dal segretario generale di Usmia Carabinieri, Carmine Caforio, sottolinea il grande coinvolgimento registrato nelle manifestazioni, con particolare riferimento agli appuntamenti di Reggio Calabria e Roma. “Le manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia, e in particolare quelle di Reggio Calabria e Roma, hanno registrato una partecipazione di pubblico eccezionale, confermando ancora una volta quanto l’Arma sia innegabilmente radicata nel cuore degli italiani”.

Per il comandante generale, il risultato ottenuto va oltre l’aspetto organizzativo e rappresenta soprattutto un riconoscimento ai valori e alla dedizione dei militari. “Un successo che non è stato soltanto organizzativo, ma soprattutto umano e valoriale. Dietro ogni momento vissuto dai nostri concittadini, dietro ogni cerimonia, dietro ogni schieramento, ogni esibizione, ogni testimonianza di vicinanza della Benemerita, vi sono stati il Vostro impegno, la Vostra professionalità e il Vostro instancabile spirito di servizio”.

Nel suo intervento, Luongo ha evidenziato come le celebrazioni abbiano offerto l’immagine di un’Arma profondamente legata al Paese e alle sue comunità. “Avete saputo mostrare il volto più autentico dell’Arma, quello di una grande famiglia al servizio del Paese, custode delle sue mirabili tradizioni e proiettata con determinazione verso il futuro”.

Il generale ha poi ricordato anche il contatto diretto con i cittadini durante gli eventi, spiegando di aver cercato di rispondere alle richieste di fotografie e incontri ricevute nel corso delle manifestazioni. “Io da Comandante Generale ho cercato di non deludere tutti coloro che hanno richiesto un contatto o di scattare una foto, perché ero ben consapevole di farlo nell’unico intento di rappresentare i miei Carabinieri”.

Un passaggio particolare del messaggio è dedicato agli eventi organizzati in Calabria e nella Capitale. Rivolgendosi ai militari impegnati nelle celebrazioni, Luongo ha scritto: “A Reggio Calabria avete offerto una straordinaria testimonianza di presenza dello Stato in una terra ricca di valori, gesta e grandi energie civili”. Riferendosi invece all’iniziativa realizzata a Roma, ha aggiunto: “Avete dato vita al ‘Villaggio Arma’, che ha saputo coniugare solennità, emozioni e senso di appartenenza, rendendo onore ai 212 passi di indomito spirito di sacrificio”.

Nel prosieguo del messaggio, il comandante generale ha interpretato la partecipazione dei cittadini come una dimostrazione concreta della fiducia riposta nell’Istituzione. “L’affetto manifestato dai cittadini, l’entusiasmo dei giovani, la partecipazione delle famiglie e l’attenzione delle più alte cariche dello Stato testimoniano il riconoscimento più autentico del lavoro che ogni giorno svolgete, spesso lontano dai riflettori, con umiltà, competenza e impareggiabile senso del dovere”.

Infine, Luongo ha rivolto un ringraziamento a tutti i reparti e ai militari che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni, sottolineando il valore che l’Arma continua a rappresentare per il Paese. “A ciascuno di Voi, ai reparti territoriali e speciali, ai militari in servizio e in congedo che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni, rivolgo il mio più vivo apprezzamento e il mio più affettuoso grazie”. E ancora: “Con il Vostro esempio avete reso ancora più elevato il prestigio dell’Arma e avete ricordato a tutti gli italiani che i Carabinieri non sono solo un’Istituzione dello Stato ma una presenza costante, un patrimonio morale del Paese e una parte integrante della identità d’Italia”.