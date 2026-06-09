Vigili del Fuoco, il Governo punta sulla Calabria: nuovi mezzi, organici rafforzati e una Cittadella da 47,5 milioni

La Calabria è al centro delle strategie del Governo per il potenziamento del sistema di soccorso pubblico, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. È il messaggio emerso dalla visita istituzionale dei sottosegretari all’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro, che hanno avviato un tour nelle strutture territoriali dei Vigili del fuoco della regione.

La giornata si è aperta all’aeroporto di Lamezia Terme, dove, insieme al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino, i rappresentanti del Governo hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione del Reparto Volo alla memoria di Santo Rogolino, storico dirigente del Corpo. Successivamente la delegazione si è spostata al Comando provinciale di Catanzaro, dove è stato illustrato il progetto della futura sede che ospiterà sia il comando provinciale sia la direzione regionale.

“Vogliamo conoscere da vicino le esigenze di una realtà complessa e peculiare come quella calabrese, soprattutto in un ambito delicato come la lotta agli incendi boschivi, sul quale stiamo concentrando la massima attenzione”, hanno dichiarato Prisco e Ferro nel corso dell’incontro con il personale.

Sul fronte delle risorse operative, il sottosegretario Prisco ha evidenziato gli investimenti già avviati dal Governo. “Stiamo rafforzando settori che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più importante, in particolare i servizi aeronaviganti e la componente aerea del Corpo”, ha spiegato. “Sono inoltre previste nuove forniture di mezzi di ultima generazione che consentiranno di incrementare ulteriormente gli standard di sicurezza in un territorio strategico come la Calabria”.

Prisco ha affrontato anche il tema degli organici, sottolineando come la situazione del Comando di Catanzaro presenti criticità inferiori rispetto alla media nazionale. “Con le prossime assunzioni e i processi di mobilità puntiamo a ridurre ulteriormente le carenze”, ha affermato. “Abbiamo avviato una politica di rafforzamento del personale dopo gli effetti dei tagli del passato, riportando il turnover al 100% e riducendo progressivamente le scoperture nei comandi italiani”.

Secondo il sottosegretario, si tratta di un percorso che richiede tempo ma che sta già producendo risultati concreti. “Non esistono soluzioni immediate, ma il ritorno del turnover completo e il graduale incremento degli organici stanno garantendo un maggiore sostegno a donne e uomini impegnati ogni giorno in attività particolarmente rischiose e delicate”.

Anche Wanda Ferro ha ribadito il ruolo strategico dei Vigili del fuoco all’interno del sistema di sicurezza nazionale. “I Vigili del fuoco rappresentano una componente essenziale dello Stato e meritano investimenti continui sia sul piano delle risorse umane sia su quello della valorizzazione professionale”, ha dichiarato. “Negli ultimi anni sono stati destinati fondi importanti per il rinnovo dei mezzi di soccorso, delle tecnologie operative e dei sistemi basati sull’impiego di droni”.

Il capo del Corpo nazionale, Eros Mannino, ha invece sottolineato l’importanza del confronto diretto con i territori. “La nostra scelta è quella di essere presenti nelle realtà locali, incontrare il personale e comprendere direttamente le esigenze operative delle diverse aree del Paese”, ha spiegato.

Particolare attenzione è stata riservata al progetto della nuova Cittadella dei Vigili del fuoco di Catanzaro, considerata una delle opere più rilevanti per il sistema del soccorso pubblico regionale. “Si tratta di uno degli investimenti più importanti mai programmati in Calabria per questo settore”, ha evidenziato Ferro. “Stiamo lavorando affinché entro la fine dell’anno possa essere completata la progettazione esecutiva di un intervento dal valore di 47,5 milioni di euro”.

La nuova struttura sarà progettata per rispondere alle esigenze di un territorio particolarmente esposto a emergenze di diversa natura. “L’obiettivo è dotare la regione di un polo moderno, efficiente e all’avanguardia, capace di affrontare i rischi sismici, idrogeologici e quelli legati agli incendi boschivi”, ha aggiunto il sottosegretario.

Parallelamente proseguono i lavori di riqualificazione della storica sede del Comando provinciale di Catanzaro, destinata a ospitare il Distaccamento cittadino. “L’intento è rafforzare ulteriormente la presenza dei Vigili del fuoco sul territorio attraverso investimenti che migliorino sicurezza, capacità operativa e tempi di risposta alle emergenze”, ha concluso Ferro, sottolineando come la visita istituzionale rappresenti “una testimonianza concreta dell’attenzione del Governo verso la Calabria e verso un Corpo indispensabile per la tutela delle comunità”.