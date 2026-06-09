Reggio Calabria, il Lungomare Falcomatà si colora della Giornata Nazionale dello Sport 2026

Questo è lo sport che mi piace. Un Lungomare di tutti i colori: colori di passione, colori di emozioni, di soddisfazioni e di sacrifici. 🔴⚪🟢

​Una giornata vissuta per me in una triplice, intensa veste: quella del Tecnico della mia squadra ASD SPORTING CLUB, un po’ padre dei tanti ragazzi e il “Prof.” degli studenti dell’IIS “Nostro Repaci” di Villa San Giovanni, quella del Delegato Provinciale della FIDAL – una Federazione con il Presidente Caira, Direttore della Scuola dello Sport, che mi ha regalato enormi soddisfazioni e tanti successi a partire dai miei figli –, ed infine quella del componente di uno Staff e di una famiglia che crede in me al di là del colore politico, che crede in me come persona.

​Parlo dello Staff del CONI di Reggio Calabria: un gruppo di bravi ragazzi, di persone perbene. Alessandro, Andrea, Cesare, Luca, Rosalba ed io. Uno Staff messo in piedi qualche anno fa che funziona a meraviglia, che si coordina continuamente con compiti diversi, ma tutti nella stessa identica direzione: far emozionare.

Lo Staff di Marisa Lanucara, del Delegato Avv. Fabio Colella, lo Staff del Presidente Tino Scopelliti.

​Tantissimi amici, tante Federazioni presenti, tantissime ASD, Presidenti, Dirigenti e Tecnici che per l’occasione si rimboccano le maniche e si sporcano le mani per i propri Atleti. Perché lo Sport è anche questo: tanti sacrifici per chi lo vive come me, in prima fila da oltre 30 anni.

​Eppure, alle 14:15 di una giornata soleggiata, eravamo proprio noi ad animare il Lungomare con le macchine, a scaricare il materiale, gazebi, striscioni, bandiere e quant’altro, ad abbracciarci, a stringerci la mano. Un gazebo accanto all’altro, tutti ad allestire quello spazio di “vita”, quello spazio di passione, quello spazio che rappresenta il nostro percorso e che ci regala questi momenti intensi. È esattamente quella passione che ci unisce a trasformare una bella giornata in un’altra giornata semplicemente indimenticabile. Questo è lo Sport: educazione, socializzazione, inclusione, rispetto.

​Ed arriva la sera in uno dei luoghi più belli al mondo, quel Lungomare Falcomatà che emoziona, un palcoscenico naturale di una bellezza mozzafiato tra il cielo stellato, l’Etna e i colori del tramonto.

​Le ansie dei più piccoli, le Società che si alternano sul palco, i riconoscimenti alle ASD partecipanti, le premiazioni a cura dei neoeletti Consiglieri Comunali e di Antonio Eraclini Presidente ASC e componente della Giunta Coni, le emozioni, gli applausi, le foto con il Presidente… e cala il sipario di un’altra giornata intensa, estenuante, ricca ed emozionante. Sì, ce l’abbiamo fatta anche questa volta! Siamo noi, noi che amiamo lo Sport, noi che amiamo i nostri ragazzi e noi che amiamo emozionarci.

​Spero siamo riusciti a farlo anche questa volta, spero siamo riusciti a trasmettere questo amore. Grazie a tutti Voi, ai Tecnici, ai Dirigenti, alla mia Federazione, al mio Presidente Vincenzo Caira, a questo Staff di cui sono orgoglioso di far parte, di Marisa Lanucara sempre presente, del Delegato Avv. Fabio Colella, nostro Consigliere Comunale a cui faccio un grosso in bocca al lupo, e del nostro intraprendente Presidente Coni Calabria Tino Scopelliti che, nonostante le mie “idee”, crede in me.

​Viva lo Sport che unisce, viva la vita, viva la passione!

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