“L’illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari” - Antonio Gramsci
HomeCalabriaVibo ValentiaInsieme per Tropea: "L'incandidabilità di Macrì chiude una delle pagine più buie...
CalabriaVibo Valentia

Insieme per Tropea: “L’incandidabilità di Macrì chiude una delle pagine più buie della città”

“Adesso c’è una verità che nessuna propaganda, nessun post autocelebrativo sui social e nessuna operazione di distrazione di massa potrà più cancellare.

La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, che ha dichiarato l’incandidabilità dell’ex sindaco Giovanni Macrì, rappresenta una pietra tombale sulle narrazioni costruite in questi anni e restituisce ai cittadini la reale dimensione di una delle pagine più buie della storia amministrativa di Tropea: la città sciolta per infiltrazioni mafiose.

Ebbene, il condottiero del principato (tutto minuscolo, inversamente proporzionale alle sue spregiudicate ambizioni), anziché assumersi fino in fondo il peso politico e morale di quella tragedia istituzionale, avendo guidato proprio l’amministrazione responsabile di quello scioglimento, ha ritenuto di poter tornare a candidarsi e di poter nuovamente pretendere di rappresentare Tropea.

Oggi, molti che lo hanno votato dovranno ricredersi, perché finalmente potranno capire che quella scelta non era un atto di coraggio, ma solo un atto di irresponsabilità.

Un atto sconsiderato verso una città che cercava di rialzarsi, verso una comunità che aveva bisogno di ricostruire la propria credibilità, verso una storia millenaria che merita rispetto e non di essere continuamente trascinata nelle aule giudiziarie e sulle cronache nazionali per vicende che ne offendono il prestigio.

Tropea non è Giovanni Macrì. Tropea non coincide con le ambizioni personali di chi ha trasformato la politica in un esercizio permanente di autocelebrazione.

Tropea è una comunità nobile, orgogliosa, conosciuta e ammirata nel mondo per la sua bellezza, la sua cultura, la sua storia e la laboriosità della sua gente.

E proprio per questo oggi proviamo rabbia e amarezza: perché ancora una volta il nome della nostra città viene associato a una vicenda che ne compromette l’immagine proprio mentre si apre la stagione turistica, nel momento in cui Tropea dovrebbe essere raccontata per le sue eccellenze e non per le conseguenze di errori politici che continuano a produrre effetti devastanti.

L’incontrovertibile verità che emerge è che questa sentenza non colpisce soltanto una persona, ma una concezione della politica fondata sull’autoreferenzialità, sull’idea che il consenso personale possa prevalere su tutto, perfino sull’interesse superiore della città.

E colpisce soprattutto chi, pur conoscendo perfettamente la situazione e i rischi connessi al giudizio pendente, ha comunque deciso di trascinare Tropea dentro un’altra campagna elettorale costruita attorno alla propria figura.

Oggi appare evidente come il vero interesse da tutelare non fosse quello della città, ma quello di una leadership che non ha mai accettato il verdetto della storia e degli eventi.

Ancora più grave è il fatto che una parte minoritaria dell’elettorato abbia consentito che tutto questo accadesse.

È bene ricordarlo: Giovanni Macrì non rappresenta la maggioranza dei tropeani, avendo ottenuto meno voti della somma dei due candidati alternativi, e oggi governa una città profondamente divisa.

Una città che si ritrova nuovamente esposta a un danno reputazionale enorme per effetto delle scelte e delle responsabilità di chi avrebbe dovuto, per primo, tutelarne il nome e il prestigio.

La nostra lista, Insieme per Tropea, con a capo il candidato a sindaco Giuseppe Rodoliconon riconosce in questa esperienza politica il futuro di Tropea.

Non lo riconosciamo sul piano morale, non lo riconosciamo sul piano politico, non lo riconosciamo sul piano istituzionale.

Perché chi ha avuto un ruolo nella vicenda, che ha portato allo scioglimento del Comune e oggi viene dichiarato incandidabile, non può continuare a presentarsi come il simbolo della rinascita della città, perché è esattamente il contrario.

Questa sentenza segna la definitiva sconfitta di un modello politico che ha fatto coincidere il destino di una città e di una comunità con il destino di una sola persona.

Adesso Tropea deve voltare pagina, con coraggio, con dignità, con senso delle istituzioni.

E soprattutto liberandosi definitivamente di una stagione politica che ha prodotto divisioni, commissariamenti, contenziosi e un danno d’immagine che ancora oggi paghiamo davanti all’Italia e al mondo intero.

Una domanda infine è inevitabile. In questi giorni abbiamo assistito a una frenetica attività propagandistica per rivendicare qualunque evento positivo accaduto a Tropea: dalla visita inaspettata di Dua Lipa alle pagine della Settimana Enigmistica, fino alla Giornata Nazionale dello Sport organizzata dal CONI, con il lodevole impegno dei veri organizzatori, di tanti cittadini e, in particolare, del nostro candidato Enzo Carone.

Chissà se ha inviato una copia della sentenza a Nizza, al Principato di Monaco, in Giappone, in Cina, oppure a Russell Crowe e altri amici famosi.

Noi ce lo chiediamo se la stessa enfasi, la stessa velocità e la stessa esposizione mediatica Macrì le dedicherà alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, proprio oggi che in veste di sindaco si presenta dinanzi ad una città e ad un Consiglio comunale, che si insedia con questa vergognosa macchia sullo stemma municipale.

Vediamo, allora, se i cittadini verranno informati con la stessa puntualità utilizzata per attribuirsi meriti che appartengono alla storia, alla bellezza e alle energie migliori della nostra comunità. Oppure se, ancora una volta, con i suggerimenti del suo fedele apparato strategico di comunicazione, sceglierà un’altra delle sue indifendibili azioni di distrazioni di massa o, ma forse è meglio, il silenzio.

Insieme per Tropea, invece, sceglie la verità. Perché la città e la comunità tropeana vengono prima di tutto: prima dei leader, prima delle ambizioni personali e prima della becera propaganda.

Perché nessuno ha il diritto di continuare a mettere in discussione o, peggio ancora, di macchiare, il buon nome di una città, che merita finalmente di tornare libera da ombre, ricatti politici e protagonismi che ormai appartengono e devono appartenere al passato”.

Così il gruppo “Insieme per Tropea”.

Articolo PrecedentePresunto peculato al Comune di Vazzano: sequestrati beni per oltre 462mila euro a undici indagati
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Dai banchi di scuola alla Festa Nazionale dell’Arma: Filippo Cogliandro e l’Istituto alberghiero Trecroci protagonisti di una giornata storica per la Calabria

Catanzaro, l’A.Gi.Mus. celebra musical e cinema con Laura Screnci e Tusha Ilaria Silipo

Fp Cgil Calabria, Bruno Schipano è il nuovo segretario generale

Webinar nazionale sui nuovi protocolli per gli accessi venosi periferici: focus su qualità e standardizzazione

Lamezia, il Liceo Artistico “Campanella Fiorentino” incontra l’Arte Orafa con la Masterclass del Maestro Antonio Affidato

Gioia Tauro (RC), al Duomo il concerto dell’organista Cristian Morgillo

Vigili del Fuoco, il distaccamento di Trebisacce diventa permanente: il ringraziamento dei sindacati

Italia del Meridione, il neo commissario Bartolomeo chiama a raccolta iscritti e simpatizzanti

OFI Cosenza, dialogo con gli studenti UNICAL: identità, responsabilità e futuro della professione

Inchiesta per corruzione, la Procura chiede la proroga delle indagini su Occhiuto

SS 106 Jonica, il sindaco Cagliuso alla IV Commissione del Consiglio regionale: “Vogliamo l’opera, ma fatta bene. No al tracciato che devasta la piana...

Premio Re Italo 2026, a Lamezia Terme celebrate le eccellenze che valorizzano la Calabria

Lamezia, consiglieri dalla Lega a Futuro Nazionale. Il M5S attacca: “Tradita la fiducia degli elettori”

Reggio Futsal e Bon Bon insieme: ufficiale la partnership per la stagione 2026/2027

Lamezia, Gianturco: “Il Centro Paralimpico per il Sud Italia può rappresentare una grande opportunità di inclusione e sviluppo”

Sinistra Italiana e UGS Calabria: “Donna accoltellata e strangolata a Terranova da Sibari non è semplice fatto di cronaca nera”

Da domani riapre al traffico il cavalcavia sulla strada provinciale 169 Lauropoli-Sibari

Lavoro nero nel Crotonese, Ferro: “Controlli efficaci contro sfruttamento e illegalità”

V Congresso nazionale dell’associazione sociologi italiani (ASI): “La funzione della sociologia e dei sociologi nella società contemporanea”. Il 13 giugno a Reggio Calabria

Nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Cosenza, Loizzo: “Un segnale concreto dello Stato sul territorio”

Bisignano, Pezza u Casu: alla sezione primavera i giochi della memoria tornano tra i bambini. Direttrice Renzo: “Le tradizioni vanno vissute prima di essere...

Processo “Ostro”, la Cassazione respinge il ricorso della Dda sulle chat Sky Ecc

Ponte sullo Stretto, ad Ciucci: “Società estranea e progetto valido, andiamo avanti”

Fratoianni attacca il Ponte sullo Stretto: “Opera sbagliata e costosa, l’inchiesta rafforza le nostre perplessità”

Sfruttamento, Uil Calabria: “I dati della Questura di Crotone confermano: Amendolara non un caso isolato”

Caso Smile Cosenza, il Comune replica: “Abbiamo sempre sostenuto la squadra”

“Le radici del tempo”, il musical degli studenti incanta Lamezia tra musica, teatro e archeologia

Movimento No Ponte: “Dalle indagini conferme sui nostri allarmi, il progetto va sospeso”

Smile Cosenza Pallanuoto, annuncio shock in conferenza stampa: non ci sarà iscrizione al prossimo campionato di A1

Città metropolitana, il sindaco Cannizzaro ufficializza la data delle elezioni

Reggio, l’Aula Quistelli si fa palcoscenico per il laboratorio teatrale del Da Vinci

Soverato (Cz), torna IRA Festival: ecco il programma della seconda edizione

Sun Spirit protagonista al Merano Wine Festival: la Calabria delle eccellenze conquista Cirò e Melissa

Crotone, pronto il cantiere per via delle Conchiglie: sopralluogo operativo per i lavori di riqualificazione

Gerace ospita “Artigiani al Borgo”: dal 12 al 14 giugno 2026 il borgo diventa una grande officina diffusa dell’artigianato calabrese

Eccellenza calabrese alla Camera dei Deputati: a Federica Nava il “Premio America Giovani”

Presentati i progetti finanziati con P.Art.E.C.I.P.O, Straface: “15 milioni per contrastare la vulnerabilità sociale nelle periferie e nelle aree a rischio marginalità”

TIS, Di Natale: “Bene la legge ma arriva in ritardo, proposta già presentata nel 2021”

Cosenza, al Terrazzo Pellegrini la presentazione del volume “La voce tra introspezione e scena pubblica”

Libera Calabria: “Massima attenzione sull’inchiesta sul Ponte sullo Stretto, servono trasparenza e controlli”

Contrasto alla violenza di genere: il progetto O-NORA arriva al culmine delle attività a Pizzo tra formazione avanzata e sensibilizzazione dei media

Consiglio regionale, Greco: “Dalla lotta al caporalato ai precari servono tutele reali, trasparenza e rispetto delle istituzioni”

Il GAL Serre Calabresi protagonista delle attività in Puglia e Basilicata nell’ambito del progetto “TAGsTwo”, finanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia

Cosenza, liquami fognari in Via Badessa di Portapiana: Spadafora chiede un intervento urgente

Vigili del fuoco, Brutto: “Nuova caserma di Cosenza e presidio stabile a Trebisacce, il Governo investe sulla sicurezza dei calabresi”

Catanzaro, Levato: “Presto nuova rotatoria tra via Lucrezia della Valle e viale Cassiodoro, intervento importante per sicurezza e viabilità”

“I Maestri del Torrefranca”, il jazz protagonista con “Composed on Piano”

Legambiente e CONAI a Crotone: “La differenziata non va in vacanza”, l’appello a turisti e residenti per una Calabria più sostenibile

Mancini agli Stati Generali della Notte: “Cosenza si sta spegnendo, serve una nuova visione per la città”

Glioblastoma, dall’Unical uno studio con l’intelligenza artificiale sulle cellule resistenti alle cure

Vigili del Fuoco, Baldino (M5S): “Sede permanente a Trebisacce, vittoria di un territorio che non ha mai smesso di lottare”

Cosenza, firmato il Patto di Collaborazione per la cura e la valorizzazione del Parco Emilio Morrone

Nuova sede dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Loizzo: “Una giornata storica per la città e la provincia”

Catanzaro, servizi sociali senza fondi. L’appello di Don Velonà: “La dignità dei più fragili non può attendere”

IMARS, al MArRC esperti e istituzioni a confronto sulle nuove frontiere della conservazione dei beni culturali

Cosenza, ZTL: parte la sperimentazione dei nuovi impianti di rilevazione degli accessi.

Orlandino Greco: “La digitalizzazione delle aree industriali è una priorità per la competitività delle imprese”

“Musica in Festa”, successo per l’Open Day del Conservatorio Torrefranca: centinaia di visitatori e nuove opportunità formative

Presunto peculato al Comune di Vazzano: sequestrati beni per oltre 462mila euro a undici indagati

Frontale tra auto e carro funebre nel Cosentino: muore un 33enne

Identità, memoria e relazioni: Calabria in Fabula torna a Pizzo

Il Trofeo delle Regioni si tinge di calabrese: a Siderno la presentazione ufficiale delle maglie per la spedizione in Sicilia

Vigili del Fuoco di Trebisacce, Laghi: “Una notizia attesa da tempo dal territorio. Bene il passaggio da presidio volontario a sede effettiva”

Air Transat decolla da Lamezia: riprende il volo diretto per Toronto dall’11 giugno

Crotone: installazione docce sulle spiagge libere

Il principe Fulco Ruffo di Calabria ringrazia l’artista Luigi Verrino per aver reperito ed esposto al Museo Marca di Catanzaro un prezioso documento del...

Giovani violenti, maranza e scuola senza autorevolezza. Pedagogista Renzo: “Anche a Corigliano-Rossano serve aprire il caso educativo”

Maltrattamento all’infanzia, Emilia-Romagna in testa all’Indice Cesvi. Sud ancora in difficoltà

Corigliano-Rossano, “In-Formazione” vola sul podio nazionale: secondo posto al concorso “Il Miglior Giornale Scolastico – Carmine Scianguetta”

Catanzaro, Veraldi: “Emergenza fogna negli immobili Aterp ad Aranceto, servono interventi urgenti e soluzioni definitive”

Assegnati alla Questura reggina 12 nuovi vice ispettori

Il sindaco di Vibo Valentia Romeo: “Sulla maggioranza ricostruzioni fantasiose”

Cosenza: sopralluogo del sindaco Caruso in via Paolo Borsellino. Presto l’inaugurazione del Centro Servizi finanziato dal PNRR per il contrasto alla grave marginalità sociale

Arcea, Arcidiacono nuovo commissario. Gallo: “Scelta di continuità e competenza per l’agricoltura calabrese”

Intelligenza artificiale, produttività e lavoro: studiosi italiani ed europei a confronto all’Università della Calabria

Dua Lipa e Callum Turner a Tropea dopo le nozze: cena in centro storico e soggiorno vista mare

Reggio Calabria, l’associazione culturale Anassilaos e il ciclo di incontri “Anniversari di uomini illustri”: omaggio a Gaetano Cingari

La Filt Cgil e la Filcams Cgil al neo sindaco di Palmi: “Auguri di buon lavoro e scelte di competenza per il futuro della...

Pompieropoli a Gallina (RC): i bambini diventano pompieri per un giorno

Ascolti tv: il presidente Mattarella al top in Friuli, Molise, Basilicata e Calabria

Antoniozzi (FdI): “Più condivisione nei territori, più possibilità di vittoria. La politica sia rispetto e unità”

Princi relaziona all’ONU portando la voce dell’Italia e dell’Europa: “Sostenere i caregiver significa garantire diritti, opportunità e inclusione sociale”

Campana (Avs): “Le divisioni hanno favorito il centrodestra, il campo progressista impari dagli errori”

Reggio Calabria: a che gioco giochiamo? Il “Popular Game Festival” del CSI rigenera il territorio tra partecipazione, inclusione e diritti

Anniversario dell’Arma, il comandante Luongo ai Carabinieri: “Avete mostrato il volto più autentico dell’istituzione”

Bologna Violenta in concerto per la rassegna “Note al margine”: sabato 13 giugno a Lamezia Terme

Noi Moderati Cosenza: “Congratulazioni al nuovo sindaco di Castrovillari”

“Anime salve in terra ed in mare”: giornata di riflessione e preghiera interreligiosa il 17 giugno a Roccella Ionica

Procura, Corte dei Conti e Guardia di Finanza fanno squadra: siglato accordo per rafforzare le indagini sul danno erariale

Catanzaro: pubblicata l’ordinanza sindacale per la balneazione

Caldo estremo nei cantieri, la Fillea Cgil scrive ai prefetti: “Servono misure urgenti per proteggere i lavoratori”

Polizia di Stato Reggio Calabria: proposte dalla Digos 17 misure di prevenzione personale nei confronti di altrettanti tifosi

Ai domiciliari ma sorpreso alla guida di notte: 27enne finisce in carcere per evasione

“Giro d’Italia Next Gen 2026”, domenica 14 la carovana dei ciclisti attraverserà Siderno

Inchiesta sul Ponte sullo Stretto, ipotesi di pressioni sui magistrati: al vaglio il materiale sequestrato

Reggio Calabria: accreditata la residenza psichiatrica “Villa Sant’Elia” della cooperativa sociale SKINNER

Rapani: “Le richieste dei frantoiani della Sibaritide entrano nel confronto al Masaf”

La Bandiera Blu sventola, la fogna pure: Schiavonea abbandonata al degrado

Lavoro irregolare nel Crotonese, raffica di controlli: decine di lavoratori in nero scoperti dalla polizia

Catanzaro: il Museo del Rock incontra Alberto Fortis tra musica e parole

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook