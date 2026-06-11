Temporanea sospensione servizio di guardia medica a Vaccarizzo Albanese: le date fino al 10 luglio

Così come comunicato dall’Asp, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) per diverse date fino a venerdì 10 luglio, sarà sospeso per carenza di personale sanitario.
IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGERSI AL 118
È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che in caso di necessità i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza (118).
SERVIZIO SOSPESO NEI GIORNI 12, 18, 24, 25, 27,28 giugno – 9 e 10 luglio
Nello specifico il servizio non sarà garantito dalle ore 20 di domani, venerdì 12 alle ore 8 del 13 giugno; dalle ore 20 del 18 giugno alle ore 8 di venerdì 19; dalle ore 20 di mercoledì 24 alle ore 8 di domenica 28; e poi ancora dalle ore 20 del 9 luglio alle ore 8 del 10 luglio.