Ricerca spaziale, l’ESA sceglie Plasma Observatory: il plauso del sindaco Franz Caruso all’Unical e al professor Valentini

“Esprimo grande compiacimento per l’ennesimo straordinario successo conseguito dall’Università della Calabria, protagonista di un risultato che proietta il nostro ateneo al centro della ricerca spaziale europea e mondiale. Il via libera dell’ESA alla missione Plasma Observatory rappresenta una tappa storica che testimonia il livello di eccellenza raggiunto dall’Unical”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso appena appresa la notizia della raccomandazione scientifica dell’ESA a favore di Plasma Observatory che vede un’importante partecipazione della comunità scientifica italiana e, in particolare, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Università della Calabria.

“In questa occasione desidero rivolgere un particolare plauso al professor Francesco Valentini – prosegue Franz Caruso – il cui prestigioso percorso scientifico e il cui instancabile impegno hanno contribuito in maniera determinante a questo straordinario traguardo. La sua presenza nello Science Study Team dell’ESA rappresenta un motivo di grande soddisfazione e di orgoglio per tutta la comunità cosentina e calabrese. Il professor Valentini è oggi uno dei più qualificati ambasciatori della ricerca scientifica del nostro territorio nel mondo e il suo lavoro dimostra come talento, competenza e dedizione possano abbattere ogni barriera geografica, portando la Calabria ai vertici della scienza internazionale”.

“A nome della città di Cosenza e dell’intera amministrazione comunale – conclude Franz Caruso – rivolgo il mio apprezzamento al professor Valentini, a tutto il gruppo di ricerca del Dipartimento di Fisica e all’intera comunità accademica dell’Università della Calabria per aver raggiunto un traguardo che onora il nostro territorio e rafforza l’immagine della Calabria nel panorama scientifico internazionale”.