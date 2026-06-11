Decreto ristori alle aziende agricole per il maltempo di gennaio-febbraio, Iacobini (Sindaco di Cassano All’Ionio): “Importante riconoscimento per il territorio. Grazie alla Regione e all’assessore Gallo”

Il Sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, esprime soddisfazione per la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Agricoltura che riconosce il carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno colpito la Calabria nei mesi di gennaio e febbraio e dispone l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Il decreto riconosce «l’esistenza del carattere di eccezionalità» di quegli eventi accogliendo «la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite». Il decreto in pratica dispone che possono trovare applicazione le misure di intervento previste in questi casi dalla normativa nazionale (in particolare il decreto legislativo 102 del 2004), vale a dire provvidenze e contributi in conto capitale. Pubblicato anche l’elenco di tutti i Comuni della Calabria nei cui territori insistono «le produzioni vegetali e le strutture aziendali» danneggiate dai cicloni”. Tra i Comuni interessati dal provvedimento figura anche Cassano All’Ionio, il cui territorio, insieme alla Piana di Sibari, ha subito ingenti danni a causa delle alluvioni e del maltempo che hanno colpito il comparto agricolo.

«Si tratta di un risultato importante per le nostre aziende agricole, che potranno accedere alle provvidenze e ai contributi previsti dalla normativa nazionale per affrontare le conseguenze dei danni subiti», dichiara il Sindaco Iacobini.

«Ringrazio la Regione Calabria e la Giunta regionale per l’attenzione dimostrata verso i territori colpiti e, in particolare, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo per la sensibilità e l’impegno profusi nel sostenere le richieste provenienti dal territorio. Questo riconoscimento rappresenta una risposta concreta per un comparto strategico della nostra economia che nei mesi scorsi ha affrontato enormi difficoltà».