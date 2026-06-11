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Verso la 21esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë

Chi beve non guida, chi guida non beve. E se sabato 27 giugno c’è in programma a Vakarici la 21esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë? Nessun problema. Non c’è bisogno di tirare al tocco o di offrirsi direttamente volontari. Sarà attivata la navetta dall’area urbana di Corigliano al Salotto Diffuso di Vakarici.

 

IL SINDACO: PROMUOVIAMO CONSUMO CONSAPEVOLE

Suggerita dall’importante partecipazione che ogni anno l’evento fa registrare soprattutto dai giovani dell’hinterland – sottolinea il Sindaco Antonio Pomillo – l’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere tra le altre cose messaggi di sicurezza stradale e di consumo consapevole di bevande alcoliche.

 

TRANSFERT ANDATA/RITORNO DA CORIGLIANO

Sarà possibile usufruire del servizio transfert con partenza, alle ore 19 e ritorno alle ore 1,30, dalla via SS Pietro e Paolo, allo scalo di Corigliano, nel piazzale antistante l’MD, prenotando ed acquistando il biglietto del costo di 10 euro, alla Zagara Viaggi. Il biglietto non sarà vendibile a bordo dell’autobus.

 

SHOW COOKING, ESPERIENZE DEL GUSTO E MUSICA

La 21esima edizione del Concorso, evento sostenuto dalla Regione Calabria attraverso la costante attenzione dell’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Minoranze linguistiche Gianluca Gallo e dall’Arsac, diretta da Fulvia Michela Caligiuri, prenderà il via alle ore 19 da piazza Skanderbeg con la cerimonia istituzionale di apertura e la premiazione dei migliori vini per le tre categorie bianco, rosso e rosato. Seguirà lo show cooking dell’agrichef Enzo Barbieri che preparerà per gli speciali ospiti, il Risotto al Magliocco.

 

AD EVENTO ANCHE I VINI DI ALBANIA E KOSOVO

Alle ore 20,30 in piazza Scura, coordinati dalla Famiglia Barbieri, saranno aperti gli stand enogastronomici con la degustazione di vini della Calabria, dell’Albania e del Kosovo. Alle ore 21, piazza Scura sarà animata dalla Banda Passante con Tarcisio Molinaro e dal DJ Set di Franco Siciliano.

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