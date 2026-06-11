Invalsi, all’IIS Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano sperimentazione per sensibilizzare gli studenti

L’I.I.S. L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano, attraverso l’azione del Team per l’INVALSI coordinato dalla Prof.ssa Aurelia Madeo, su indicazione del Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico e del Collegio Docenti dell’istituto, ha scelto di dedicare particolare attenzione alla sensibilizzazione relativa all’importanza delle prove INVALSI tra gli studenti.

Le prove INVALSI sono test standardizzati nazionali gestiti dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo. Il loro scopo è misurare le competenze degli studenti in italiano, matematica, inglese e sotto il profilo della digitalizzazione, offrendo al MIM dati oggettivi sul livello del sistema scolastico italiano, senza incidere sulla media dei voti.

Il valore, particolarmente importante ai fini statistici di tali prove, è a volte sottovalutato dagli stessi studenti. Al fine di attenzionare tale dinamica, il Team INVALSI dell’I.I.S. Palma Green Falcone Borsellino ha scelto di agire su due fronti.

Da un lato si è portata avanti un’attività finalizzata ad approfondire con gli studenti il perché dell’importanza di tali prove spiegando loro che esse forniscono ai decisori politici ed istituzionali dati oggettivi per capire se il sistema scolastico garantisce pari opportunità ed equità su tutto il territorio, permettono ai dirigenti e ai docenti di analizzare i punti di forza e le criticità della propria scuola confrontandoli con la media nazionale e aiutano i docenti a ripensare e migliorare la programmazione, intervenendo laddove si riscontrano lacune diffuse.

Si è inoltre scelto di sperimentare un sistema finalizzato a familiarizzare con le prove Invalsi, attraverso delle simulazioni implementate nell’applicativo Google Moduli della piattaforma G-Suite for Education. Tale piattaforma ha permesso di monitorare i risultati per classi parallele e di fornire feedback immediati agli studenti. I report sono stati condivisi con i vari consigli di classe i quali hanno adoperato misure mirate per superare le criticità emerse.

La procedura, in fase sperimentale, sarà potenziata di anno in anno, così come il database a disposizione elaborato dal Team Invalsi che viene creato con criteri che rispettano le indicazioni INVALSI sulle aree tematiche oggetto delle prove, al fine di creare la giusta consapevolezza, che possa permettere agli studenti il più corretto approccio a questo importante appuntamento.

«Abbiamo scelto di sensibilizzare gli studenti – ha dichiarato il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico – sul tema delle prove INVALSI perché crediamo che questo strumento possa essere utile per leggere con chiarezza le fasi della loro crescita sotto il profilo della preparazione. La creazione di un nostro database di domande, tratte da siti ufficiali del MIM, e la scelta di piattaforme adeguate per la somministrazione delle stesse al fine di permettere agli studenti di esercitarsi sulle procedure di approccio ai test, rappresentano un’innovazione nel metodo che stiamo ancora sperimentando ma che ci ha già portato risultati interessanti oggi in fase di valutazione. Per questo complesso lavoro rivolgo i miei complimenti al Team INVALSI, certa che stiamo tracciando una strada importante».