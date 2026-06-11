“Giochiamo per un Sorriso” taglia il traguardo della dodicesima edizione: il 13 e 14 giugno Reggio Calabria Capitale dello sport, della solidarietà e della legalità

Tutto pronto per la dodicesima edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, la manifestazione benefica che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio reggino. L’evento, promosso dal Comitato Regionale PGS Reggio Calabria, in stretta collaborazione con le PGS cittadine coordinate dal Delegato Provinciale Filomena Iatì, si svolgerà nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno, confermandosi una straordinaria occasione di incontro tra sport, solidarietà, inclusione sociale e promozione dei valori educativi.

Una crescita costante che quest’anno ha reso necessario raddoppiare le giornate della manifestazione, grazie all’eccezionale numero di adesioni registrate e alla presenza di un programma ancora più ricco e articolato.

Particolarmente apprezzata la collaborazione della nuova Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che, tra i primi atti del proprio mandato, ha provveduto in tempi rapidi alla concessione del patrocinio morale e alla disponibilità delle strutture che ospiteranno l’evento, il Reggio Village e la Palestra “Boccioni”, consentendo una migliore organizzazione della manifestazione e dimostrando particolare sensibilità verso un’iniziativa che rappresenta un importante patrimonio sociale per la città.

Un sentito ringraziamento va inoltre a Luigi Di Bernardo che, con grande sensibilità e spirito di collaborazione, ha accolto la richiesta degli organizzatori concedendo gratuitamente il PalaBenvenuti, meglio conosciuto come “Botteghelle”. Una disponibilità arrivata a soli tre giorni dall’inizio della manifestazione, che ha rappresentato un supporto fondamentale per garantire la migliore organizzazione possibile di un evento che quest’anno registra numeri davvero straordinari e una partecipazione senza precedenti. Un gesto concreto di attenzione verso lo sport, il sociale e il territorio, che testimonia grande vicinanza ai valori e alle finalità solidali di “Giochiamo per un Sorriso” e che contribuirà in maniera determinante alla perfetta riuscita della dodicesima edizione.

La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Regione Calabria, di Sport e Salute , del CONI Calabria e del Grande Ospedale Metropolitano “B.M.M.” di Reggio Calabria, riconoscimenti che confermano la valenza sportiva e sociale di un progetto capace di coinvolgere ogni anno migliaia di persone.

Saranno due giornate all’insegna dello sport per tutti, con attività che spazieranno dal calcio alla pallavolo, dal padel alla zumba, dal cycling indoor alla danza e al ballo, senza dimenticare le numerose iniziative ricreative dedicate ai più piccoli.

I numeri dell’edizione 2026 testimoniano una crescita straordinaria: saranno presenti 23 squadre di calcio giovanile, 12 squadre di calcio a 7 maschile, 12 squadre di calcio a 5 femminile, 10 squadre di pallavolo mista, 74 atleti impegnati nel torneo di padel, oltre a centinaia di partecipanti coinvolti nelle altre discipline sportive. Atleti e associazioni arriveranno non solo da tutta la Calabria ma anche dalla vicina Sicilia, a conferma della rilevanza che l’evento ha ormai assunto nel panorama sportivo del Mezzogiorno.

Ad impreziosire ulteriormente il programma sarà la presenza della Polizia di Stato, che parteciperà con le unità cinofile e con gli stand della Polizia Scientifica. Un’opportunità preziosa per avvicinare bambini e ragazzi ai temi della legalità, della sicurezza e del rispetto delle regole attraverso momenti educativi e dimostrativi di grande interesse.

E proprio la legalità rappresenterà uno dei messaggi più significativi di questa edizione. In quest’ottica assume un valore particolare la partecipazione di Santo Praticò e della sua famiglia, vittime di un gravissimo episodio di violenza verificatosi all’interno della struttura sportiva del Mirabella da loro gestita. Una presenza che vuole essere testimonianza e al tempo stesso monito affinché episodi simili non trovino mai spazio nel mondo dello sport. Perché chi opera nel sociale e nella solidarietà ha il dovere di denunciare ogni forma di violenza e riaffermare con forza che lo sport deve essere strumento di educazione, rispetto, inclusione e crescita civile.

Come da tradizione, il cuore della manifestazione resterà la solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà infatti destinato al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, punto di riferimento fondamentale per tante famiglie del territorio, e in parte all’Associazione Tra Noi Calabria, impegnata quotidianamente nelle attività del Centro Famiglie “La Collina degli Angeli”.

“Anche quest’anno siamo riusciti a mettere insieme istituzioni, associazioni, società sportive, volontari, commercianti e famiglie attorno a un unico grande obiettivo: fare del bene attraverso lo sport. La risposta ricevuta è stata straordinaria e ci ha spinto ad ampliare ulteriormente la manifestazione, raddoppiando le giornate e coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia. “Giochiamo per un Sorriso” non è soltanto un evento sportivo, ma un progetto che promuove solidarietà, inclusione e legalità. Sapere che il ricavato contribuirà a sostenere il reparto di Oncoematologia Pediatrica del GOM e l’associazione Tra Noi Calabria ci riempie di orgoglio e dà ancora più valore all’impegno di tutti coloro che hanno reso possibile questa dodicesima edizione», dichiara Filomena Iatì, Delegato Provinciale PGS Reggio Calabria.

Ospite d’onore della manifestazione sarà il campione di pallavolo Andrea Vermiglio, figura di riferimento dello sport italiano e testimonianza concreta dei valori di impegno, sacrificio e passione che l’iniziativa intende trasmettere alle nuove generazioni.

La dodicesima edizione di “Giochiamo per un Sorriso” si prepara così a vivere due giornate intense e coinvolgenti, unite da un unico grande obiettivo: trasformare la passione per lo sport in un gesto concreto di solidarietà e regalare, ancora una volta, un sorriso a chi ne ha più bisogno.