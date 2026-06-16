Reggina, Ballarino ha deciso: ok a Lotito, i dettagli sul CorSport

di Paolo Ficara – L’annuncio era atteso per domenica scorsa, ma è soltanto slittato. Nino Ballarino ha saggiamente deciso di lasciare la Reggina nelle mani della famiglia Lotito, consentendo l’arrivo a Reggio di una proprietà estremamente importante ed altolocata. Adesso sì che va ringraziato, considerando le pressioni – mediatiche – degli ultimi giorni.

I dettagli di una trattativa ormai sul punto di produrre la tanto agognata fumata bianca, saranno sull’edizione cartacea del Corriere dello Sport. Con la prestigiosa firma di Daniele Rindone, reggino, da diversi lustri corrispondente al seguito della Lazio.