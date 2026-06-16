L’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte partecipa all’evento In Cammino nei Parchi

Si è svolta con grande successo domenica 14 Giugno l’iniziativa nazionale “In cammino nei parchi”, un evento che ha celebrato un modello di frequentazione della montagna etico, colto e sostenibile. La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio dell’Aspromonte Geopark Unesco e del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea in stretta sinergia tra il Gruppo Regionale Calabria del Club Alpino Italiano, la TAM (Tutela Ambiente Montano) regionale e la Sezione CAI di Reggio Calabria.

L’evento ha visto il coinvolgimento di oltre 50 partecipanti, rappresentando un’occasione fondamentale per ribadire il ruolo di sentinelle del territorio delle sezioni calabresi del CAI e i gruppi TAM , consapevoli che l’Aspromonte uno scrigno prezioso di biodiversità.

Le attività si sono articolate su due percorsi paralleli:

Escursione a C.da Nardello: Un tracciato di 10,5 km (difficoltà E) che, partendo da Gambarie e attraversando le suggestive faggete di via dei Monti, ha condotto i partecipanti fino al pianoro del monte Basilicò e alla pista azzurra, offrendo una vista privilegiata sui terrazzamenti marini unici del Geoparco Unesco.

Seduta di Terapia Forestale: In località Vallescura, all’interno del Geoparco Unesco, luogo certificato per la Terapia Forestale, pratica di medicina preventiva e integrata, si è svolta un’ attività che ha offerto un percorso immersivo ad anello dedicato al benessere psicofisico. L’esperienza ha invitato i partecipanti a rallentare il passo, allontanarsi dalla frenesia quotidiana e riconnettersi profondamente con l’ecosistema boschivo per ridurre lo stress.

Immancabile la presenza dell’Aspromonte Geopark Unesco con la partecipazione della manager Sabrina Scalera che ha portato i saluti del Commissario dell’Ente Parco, Arch. Renato Carullo, e che ha voluto prendere parte attivamente alla seduta di Terapia Forestale, condividendo in prima persona il valore di questo approccio innovativo e rispettoso alla natura.

Al termine dell’iniziativa, tutti i partecipanti hanno vissuto un momento conviviale presso il rifugio di Gambarie “Riccardo Virdia”, gestito dalla Sezione CAI Aspromonte di Reggio Calabria, consolidando lo spirito di gruppo, l’amicizia e la condivisione dei valori legati alla montagna.