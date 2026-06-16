Catanzaro, incontro di solidarietà con Cuba: focus sugli effetti del blocco economico e raccolta farmaci

“Da oltre sessant’anni il popolo cubano resiste a un blocco economico che continua a colpire duramente la vita quotidiana di milioni di persone, limitando l’accesso a beni essenziali, medicinali e risorse fondamentali.

Nonostante l’inasprimento del Bloqueo da parte degli Stati Uniti e di tutto l’ occidente complice, Cuba continua a rappresentare un esempio di resistenza, solidarietà e difesa dei diritti sociali, dimostrando che la salute, l’istruzione e il benessere collettivo possono essere posti al centro delle scelte politiche.

Il 19 GIUGNO Alle 18.30 a Catanzaro,presso la “CASA DEL POPOLO THOMAS SANKARA ” ci incontreremo per approfondire la situazione dell’isola, comprendere gli effetti concreti del blocco e confrontarci sulle forme di solidarietà che possiamo costruire dal nostro territorio.

Lo faremo attraverso testimonianze dirette, racconti di esperienze sul campo e il contributo di chi ha partecipato alle iniziative di sostegno al popolo cubano, portando aiuti concreti e rafforzando i legami di cooperazione internazionale e di solidarietà tra i popoli.

Crediamo sia necessario trasformare l’indignazione in impegno e la vicinanza in azione concreta. Per questo vi invitiamo a partecipare: per conoscere, discutere e contribuire alla costruzione di una solidarietà internazionalista che non si fermi alle parole ma si traduca in gesti concreti a sostegno del popolo cubano.

Durante la serata sarà possibile contribuire alla raccolta farmaci e approfittare per fare la tessera all’Associazione di amicizia Italia-Cuba e a Potere al Popolo!,che con la sua campagna “non potete bloccare il sole” sta lavorando attivamente alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di pannelli solari per Cuba”.

Lo si legge in una nota di Potere al Popolo Catanzaro.