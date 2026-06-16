Reggio Calabria, webinar della Camera di Commercio sull’automazione per acquisire clienti

La Camera di Commercio di Reggio Calabria invita le imprese e i professionisti del territorio a partecipare al webinar dedicato ad un elemento fondamentale per la crescita aziendale:

💻 L’automazione dell’acquisizione clienti.

In un mercato sempre più competitivo, la tempestività rappresenta lo strumento più efficace per trasformare i contatti in clienti.

Grazie alle moderne tecnologie di automazione, oggi è possibile:

✔️ Creare interlocuzioni automatiche che guidano il contatto verso l’acquisto,

✔️ Risparmiare tempo e denaro,

✔️ Preparare in modo ottimale la forza vendita all’interazione reale.

Il webinar adotterà un approccio pratico.

Fornirà una panoramica sulle campagne pubblicitarie per l’ottenimento di contatti.

Presenterà i principali strumenti di automazione (META, CRM, AI).

Mostrerà le procedure per creare automazioni efficaci.

Il webinar, in particolare, è rivolto agli imprenditori e ai liberi professionisti che vogliono ottimizzare il processo di conversione dei propri lead in clienti e ai professionisti dei servizi.

📄 Programma del webinar

Introduzione all’automazione per l’acquisizione clienti.

Panoramica sulle campagne META dedicate ai contatti.

Gli strumenti di automazione: soluzioni in-app, tool e CRM specializzati.

Le procedure di automazione: tutorial applicati a casi studio.

Compliance e normativa.

Domande e dibattito.

⏱️ Durata: 1h e 45 min circa.

📌 Dove: piattaforma Zoom.

🗓️ Quando: 18 giugno 2026, ore 15.00

🎙️ Relatore: Giuseppe Briganti, Digital Promoter del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Possono partecipare al webinar solo gli utenti registrati al CRM della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Link di accesso al CRM:

https://unioncamere.my.site.com/cciaaReggioCalabria

Dopo l’accesso all’area riservata, la scheda del webinar sarà visualizzabile dal tab “Corsi/Eventi”.

Effettuata l’iscrizione, l’utente riceverà via mail il link per la partecipazione al webinar.