Palmi (RC), il sindaco Calabria a Grasse per rafforzare i rapporti nel network europeo delle città della profumeria

Appena concluso il primo Consiglio comunale del suo mandato, il Sindaco di Palmi Giovanni Calabria ha compiuto la sua prima missione istituzionale all’estero, raggiungendo Grasse, capitale mondiale della profumeria, per consolidare il rapporto di amicizia tra le due città e confermare l’impegno di Palmi nel Club Europeo dei Sindaci delle Città della Profumeria.

La visita si è svolta durante la chiusura del Festival Italiano di Grasse, un evento che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e un forte coinvolgimento della comunità italiana locale. In questo clima di festa e scambio culturale, il Sindaco Calabria è stato accolto dal Sindaco di Grasse, Jérôme Viaud, con cui ha condiviso un confronto cordiale e costruttivo.

Viaud ha espresso grande soddisfazione per l’incontro, sottolineando come Palmi — già membro della rete — abbia confermato la volontà di proseguire e rafforzare il proprio ruolo nel Club, nato nel 2021 per unire le città europee impegnate nella tutela della profumeria naturale, nella valorizzazione del patrimonio olfattivo e nello sviluppo di partenariati dedicati alla transizione economica e ambientale del settore.

Il Sindaco Calabria ha evidenziato l’importanza di questa collaborazione internazionale:

“La presenza a Grasse, all’inizio del mio mandato, rappresenta un impegno chiaro: Palmi vuole valorizzare le eccellenze del territorio, a partire dalle essenze mediterranee, e costruire relazioni europee capaci di generare sviluppo culturale ed economico.”

L’incontro segna un nuovo passo nel percorso di cooperazione tra Palmi e Grasse, rafforzando un legame fondato su storia, identità e visione comune. Un legame che guarda a un’Europa dei territori, del patrimonio e della profumeria naturale.

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