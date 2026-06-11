Reggina, contatto positivo nel pomeriggio. Fumata bianca entro domenica

Nessuna frenata o indecisione, anzi. Dal poco che filtra fin qui, sarebbe stato estremamente positivo l’incontro – non è chiaro se in presenza o tramite breve call – tenuto nel tardo pomeriggio, per decidere i destini societari della Reggina. Vi avrebbe preso parte anche il sindaco Francesco Cannizzaro, oltre ovviamente ai proprietari uscenti ed alla famiglia Lotito.

Una fumata bianca è attesa entro domenica.

La proprietà in pectore ha individuato in Antonello Laneri la figura ideale come direttore sportivo. Ha già vinto il girone I della Serie D con Akragas, Siracusa (due volte) e Catania. Più che altro, non ricordiamo occasioni in cui Laneri abbia partecipato al girone senza vincerlo.

p.f.