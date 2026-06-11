Riconteggio voti a Reggio Calabria: Rocco Lascala scalza Nino Zimbalatti in Forza Italia

A diciassette giorni dalle elezioni amministrative, cambia nuovamente la composizione del Consiglio comunale di Reggio Calabria. A seguito di un riconteggio delle preferenze in quattro sezioni elettorali, il candidato di Forza Italia Rocco Lascala supera di tre voti l’ultimo degli eletti nella stessa lista, Antonino Zimbalatti.
Lascala, infatti, raggiunge 992 preferenze, mentre Zimbalatti si ferma a 989. Quest’ultimo, fino a pochi mesi prima del voto, aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale nelle fila del centrosinistra.
La revisione dei voti non modifica comunque l’assegnazione complessiva dei seggi: 23 consiglieri restano al centrodestra, 8 al centrosinistra e 1 a una lista civica.