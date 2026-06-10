Nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Cosenza, Loizzo: “Un segnale concreto dello Stato sul territorio”

La realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Cosenza rappresenta un passaggio significativo per il sistema della sicurezza provinciale e per l’intero territorio. A sottolinearlo è la deputata Simona Loizzo, che in una nota diffusa dalla responsabile dei rapporti istituzionali Filomena Falsetta ha commentato la cerimonia di posa della prima pietra dell’opera.

Per la parlamentare, l’avvio dei lavori assume un valore che va oltre l’aspetto infrastrutturale. “La posa della prima pietra della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Cosenza è una giornata storica per la città e per l’intera provincia, un tributo alla storia e al valore del Corpo scritto a più mani dalle Istituzioni”.

Loizzo evidenzia come la nuova struttura sia destinata a migliorare le condizioni operative del personale impegnato quotidianamente nelle attività di soccorso e protezione della comunità. “Dotare i nostri uomini e donne in divisa di una struttura moderna, sicura ed efficiente significa alimentare la fiamma della dedizione istituzionale verso questo territorio e la sua comunità”.

Secondo la deputata, l’iniziativa rappresenta anche un segnale concreto della presenza delle istituzioni sul territorio. “Oggi, dunque, non celebriamo solo l’avvio di un cantiere strategico, ma il simbolo di uno Stato che arde di presenza e concretezza sul nostro territorio, ponendo la sicurezza al centro dell’agenda di governo”.

Nel suo intervento, Loizzo richiama inoltre l’attenzione sugli investimenti destinati ai presìdi di emergenza della provincia, citando anche il distaccamento di Trebisacce. “Questa nuova struttura e la contestuale valorizzazione del distaccamento di Trebisacce dimostrano infatti che quando le diverse articolazioni dello Stato uniscono le forze, la sicurezza del territorio si edifica su quella solidità che la prima pietra posata incarna”.

La parlamentare ha poi espresso gratitudine nei confronti dei rappresentanti istituzionali che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. “Desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento e plauso al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ai sottosegretari Wanda Ferro ed Emanuele Prisco per la loro costante attenzione per il territorio e per la loro determinazione politica, rivelatasi decisiva per sbloccare e finanziare questo investimento per la sicurezza pubblica”.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche ai vertici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle autorità locali coinvolte nell’iniziativa. “Un ringraziamento va anche al capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Eros Mannino per la cura profusa nei confronti del presidio cosentino, al prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano, punto di riferimento imprescindibile per il coordinamento istituzionale nella nostra provincia”.

Loizzo ha inoltre ricordato il contributo dell’amministrazione comunale di Cosenza nella fase preliminare dell’intervento. “Rivolgo, ancora, il mio ringraziamento al sindaco di Cosenza Franz Caruso e all’amministrazione comunale per aver prontamente garantito la disponibilità del terreno in Viale Magna Grecia”.

Infine, un pensiero è stato dedicato alla delegazione degli insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana presente alla cerimonia. “Ringrazio, infine, la delegazione degli Insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana presente alla cerimonia nelle persone del cavaliere Pasquale Giardino e dell’ufficiale Giacomo Ferlaino, in quanto la loro partecipazione incarna gli stessi principi che i nostri Vigili del fuoco testimoniano ogni giorno sulle strade e tra la gente in nome della Repubblica Italiana”.

La deputata ha concluso assicurando il proprio impegno a sostegno delle politiche per la sicurezza e il rafforzamento delle strutture operative presenti sul territorio. “Nel mio ruolo di parlamentare continuerò a vigilare e a sostenere ogni iniziativa volta a potenziare i nostri presidi di sicurezza”.