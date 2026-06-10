Da domani riapre al traffico il cavalcavia sulla strada provinciale 169 Lauropoli-Sibari

Nella giornata di domani, giovedì 11 giugno, sarà riaperto al traffico il cavalcavia realizzato lungo la Strada Provinciale 169 Lauropoli-Sibari, nell’ambito dei lavori per la costruzione del nuovo tracciato della Strada Statale 106 Jonica nel tratto Sibari–Roseto Capo Spulico.

A darne notizia è il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, che ha reso noto come la comunicazione ufficiale sia giunta dal Compartimento Anas Calabria e dalla società Sirjo-WeBuild, impegnata nella realizzazione dell’importante infrastruttura strategica per l’intero territorio.

L’arteria era stata chiusa lo scorso 7 gennaio. Inizialmente la sospensione della circolazione avrebbe dovuto protrarsi per poco più di un mese, ma gli eventi straordinari verificatisi nei mesi successivi hanno inevitabilmente inciso sulla programmazione e realizzazione dei lavori. In particolare, le maestranze e i tecnici impegnati nel cantiere si sono rivelati determinanti durante l’emergenza causata dall’esondazione del fiume Crati, intervenendo tra i primi sul posto per contribuire alle operazioni di ricucitura e messa in sicurezza degli argini. Un impegno concreto e prezioso che si è tradotto nella realizzazione di opere donate gratuitamente alla comunità cassanese, a testimonianza di uno straordinario senso di responsabilità e vicinanza al territorio.

Con la riapertura del cavalcavia si chiude finalmente una parentesi di inevitabili disagi per cittadini, pendolari e attività economiche del comprensorio. Una fase durata circa cinque mesi che oggi lascia spazio a una nuova prospettiva, con un’infrastruttura moderna e funzionale destinata a migliorare la viabilità locale e ad accompagnare l’avanzamento dei lavori della nuova Statale 106.

«È il momento di guardare avanti – ha dichiarato il sindaco Gianpaolo Iacobini – e di concentrarci sulle opportunità che quest’opera porterà al nostro territorio. In questi mesi abbiamo vissuto difficoltà e sacrifici, ma abbiamo anche potuto constatare la professionalità e la disponibilità di uomini e donne che, oltre a portare avanti un cantiere strategico, hanno saputo mettersi al servizio della comunità in uno dei momenti più delicati della recente storia del nostro territorio».

Il primo cittadino ha quindi voluto rivolgere un sentito ringraziamento alle maestranze e ai tecnici che hanno reso possibile il completamento dell’opera, esprimendo particolare gratitudine all’amministratore delegato di Sirjo-WeBuild Salvatore Lieto, al direttore operativo Biagio Perretta e a Luigi Mupo, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria, per la costante interlocuzione e la collaborazione dimostrate.

Un ringraziamento è stato inoltre rivolto alla Provincia di Cosenza e al presidente Biagio Faragalli per l’attenzione riservata al territorio cassanese e per il clima di collaborazione istituzionale che ha accompagnato tutte le fasi dell’intervento.

La riapertura del cavalcavia rappresenta un passaggio importante per la mobilità del territorio e un ulteriore tassello nel percorso di realizzazione della nuova Statale 106 Jonica, infrastruttura attesa da decenni e destinata a incidere profondamente sullo sviluppo dell’intera Sibaritide.