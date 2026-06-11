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Meno zuccheri, ingredienti vegetali e sapori gourmet: ecco come saranno le caramelle del futuro

Innovazione, benessere e nuove esperienze di gusto guideranno l’evoluzione del mercato delle caramelle nei prossimi anni. Il settore, da tempo impegnato a intercettare le preferenze di consumatori sempre più attenti e diversificati, sta investendo nello sviluppo di prodotti capaci di coniugare piacere, qualità nutrizionale e sostenibilità.

A fotografare le tendenze emergenti è un’indagine promossa da Unione Italiana Food, l’associazione che riunisce le principali aziende del comparto dolciario italiano. Lo studio, realizzato con il contributo dei maggiori operatori del settore, evidenzia le caratteristiche che definiranno le caramelle dei prossimi anni.

Il primo obiettivo condiviso dall’intero campione analizzato riguarda la riformulazione dei prodotti con una significativa riduzione del contenuto di zuccheri. Per tutte le aziende coinvolte, infatti, questo rappresenta il principale ambito di ricerca e sviluppo.

Accanto a questa tendenza, emerge una crescente attenzione verso ingredienti di origine vegetale. Oltre otto aziende su dieci ritengono che nei prossimi anni tali componenti avranno un ruolo sempre più rilevante nelle nuove ricette, contribuendo a soddisfare la domanda di prodotti più vicini alle esigenze alimentari contemporanee.

Anche l’aspetto visivo sarà protagonista dell’innovazione. Circa la metà delle imprese prevede un utilizzo più diffuso di coloranti naturali e funzionali ottenuti da ingredienti come spirulina, curcuma, succo di barbabietola, carota nera e altre materie prime vegetali, in grado di offrire tonalità accattivanti senza ricorrere a colorazioni artificiali.

Tra i segmenti destinati a crescere figurano inoltre le caramelle pensate per specifici stili alimentari, comprese le proposte compatibili con il mondo vegan, e i prodotti nutraceutici. Questi ultimi puntano ad arricchire l’esperienza di consumo con componenti funzionali come vitamine, fibre, probiotici ed estratti vegetali, ampliando il confine tradizionale tra dolciume e benessere.

L’indagine evidenzia inoltre come il gusto continui a rappresentare il principale motore dell’innovazione. Per il 67% delle aziende, il futuro passerà attraverso due direttrici complementari. Da una parte, l’esplorazione di contrasti sensoriali sempre più marcati, con combinazioni inedite tra caldo e freddo o livelli di acidità particolarmente intensi, pensati soprattutto per attrarre le nuove generazioni. Dall’altra, una crescente ricerca di qualità e raffinatezza che porta il settore verso un posizionamento premium.

La caramella tende così ad avvicinarsi sempre di più al mondo della gastronomia gourmet, grazie all’impiego di ingredienti selezionati e ricette più elaborate.

Un altro elemento destinato a caratterizzare i prodotti del futuro sarà il legame con i territori e le eccellenze italiane certificate. Secondo l’83% delle aziende coinvolte nello studio, aumenterà il ricorso a materie prime Dop e Igp, valorizzando prodotti simbolo dell’agroalimentare nazionale come la Liquirizia di Calabria, la Nocciola del Piemonte e gli Agrumi di Sicilia.

Un percorso che conferma la capacità del comparto di rinnovarsi continuamente, con decine di nuove ricette sviluppate ogni anno e numerosi prodotti che arrivano sugli scaffali per rispondere ai cambiamenti delle abitudini di consumo e alle richieste di un mercato sempre più dinamico.

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