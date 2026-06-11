Giro d’Italia Next Gen 2026 – Convocato in Prefettura il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica

Nella mattina del 4 giugno scorso, presso il Palazzo del Governo di Vibo Valentia, si è
riunito il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Anna
Aurora Colosimo, avente ad oggetto la predisposizione ed il coordinamento di tutte le misure
necessarie al fine di garantire un’adeguata cornice di sicurezza in occasione dello svolgimento
della competizione ciclistica su strada Giro d’Italia NEXT GEN 2026, che interesserà il
territorio di questa provincia nei giorni 14 e 15 giugno 2026.
Alla riunione hanno partecipato la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, la Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, la Regione Calabria -Dipartimento
Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, l’Azienda Sanitaria
Provinciale, l’ANAS, l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia nonché i Comuni
interessati dal passaggio della manifestazione sportiva. Presente in videoconferenza anche
l’ente promotore dell’evento, RCS Sport s.p.a.
In tale sede sono stati approfonditi i principali aspetti della competizione, tra cui il
dettaglio del percorso, che interesserà domenica 14 i comuni di San Calogero, Mileto, Jonadi
e Vibo Valentia, e lunedì 15 i comuni di Tropea, Parghelia, Zambrone, Briatico, Vibo
Valentia e Francavilla Angitola. Particolare attenzione è stata rivolta, nel corso della riunione,
allo stato di manutenzione delle strade e ad eventuali interventi di manutenzione necessari al
fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alla gara.
L’autorizzazione alla competizione, di competenza della Regione Calabria, all’esito
dell’istruttoria esperita con i vari enti proprietari delle strade, sarà seguita da un’ordinanza di
sospensione della circolazione, che sarà adottata dal Prefetto di Vibo Valentia e che
interesserà i tratti attraversati dai partecipanti alla gara, fino alla conclusione della stessa.
Saranno, inoltre, adottate apposite ordinanze da parte dei Comuni competenti, relativamente
alla sospensione della circolazione, nonché della sosta dei veicoli, nelle strade site nei pressi
del percorso interessato
Giro d’Italia Next Gen 2026 – Convocato in Prefettura il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica
Nella mattina del 4 giugno scorso, presso il Palazzo del Governo di Vibo Valentia, si è