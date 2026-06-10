V Congresso nazionale dell’associazione sociologi italiani (ASI): “La funzione della sociologia e dei sociologi nella società contemporanea”. Il 13 giugno a Reggio Calabria

L’Associazione Sociologi Italiani (ASI) celebrerà il prossimo 13 giugno 2026 il proprio V Congresso Nazionale, dedicato al tema “La funzione della sociologia e dei sociologi nella società contemporanea”.

L’evento, che si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria, a Palazzo Campanella di Reggio Calabria, rappresenterà un importante momento di

confronto scientifico, professionale e istituzionale sul ruolo della sociologia nell’interpretazione e nella gestione dei profondi cambiamenti che caratterizzano la società contemporanea.

Il Congresso assume un significato particolarmente rilevante poiché si inserisce nelle celebrazioni del decennale della fondazione dell’ASI, nata a Reggio Calabria nel 2016 per iniziativa del compianto Antonio Latella,

primo Presidente dell’Associazione e figura di riferimento per la sociologia professionale italiana.

Nel corso dei lavori congressuali, sociologi, professionisti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del Terzo Settore si confronteranno sulle principali sfide sociali del nostro tempo, approfondendo il

contributo che la disciplina sociologica può offrire ai processi di sviluppo territoriale, alla programmazione e

valutazione delle politiche pubbliche, all’innovazione dei servizi alla persona, alla promozione dell’integrazione sociale e alla costruzione di comunità più coese, partecipative e resilienti.

L’iniziativa intende inoltre rilanciare il dibattito sul riconoscimento e sulla valorizzazione della professione

sociologica, evidenziando il ruolo strategico che i sociologi sono chiamati a svolgere nell’analisi dei fenomeni

sociali, nella progettazione degli interventi, nell’accompagnamento dei processi di cambiamento che interessano i territori e le organizzazioni.

Tra i momenti più significativi della giornata si inserisce la cerimonia di conferimento del “Premio Antonio

Latella per Meriti Sociologici”, assegnato per l’edizione 2026 al dott. Antonio Marziale. Il riconoscimento,

istituito dall’ASI, intende valorizzare personalità che, attraverso il proprio impegno professionale, culturale e

civile, abbiano contribuito in maniera significativa alla crescita della società e alla diffusione della cultura

sociologica.

Il Congresso si propone, dunque, come uno spazio aperto di dialogo e collaborazione tra istituzioni, professionisti, università e società civile, nella convinzione che la sociologia rappresenti oggi uno strumento indispensabile per comprendere la complessità del presente, interpretare i mutamenti sociali e contribuire alla costruzione di un futuro più consapevole, inclusivo e sostenibile.