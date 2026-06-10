Lamezia, Gianturco: “Il Centro Paralimpico per il Sud Italia può rappresentare una grande opportunità di inclusione e sviluppo”

L’annuncio della nascita a Lamezia Terme del Centro dello Sport Paralimpico per il Sud Italia rappresenta una prospettiva di grande interesse per la città e per l’intero Mezzogiorno. Un progetto destinato a generare importanti ricadute sul piano sportivo, sociale ed economico, rafforzando il ruolo di Lamezia come punto di riferimento nazionale per l’inclusione, l’accessibilità e la valorizzazione delle persone con disabilità.

«Accolgo con favore questa importante prospettiva per la nostra città», dichiara l’Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali, Mimmo Gianturco. «Quando si parla di sport paralimpico si parla innanzitutto di inclusione, dignità, autonomia e qualità della vita. Per questo considero particolarmente significativa la scelta di individuare Lamezia Terme come possibile polo di riferimento per tutto il Sud Italia. Desidero esprimere il mio apprezzamento al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per aver individuato nella nostra città il luogo in cui sviluppare una progettualità così ambiziosa e strategica. Un riconoscimento importante che premia la posizione centrale di Lamezia e le sue potenzialità di crescita».

«Un ringraziamento va inoltre al sindaco Mario Murone – continua Gianturco – che ha sostenuto con convinzione una visione di sviluppo capace di coniugare infrastrutture, inclusione sociale e opportunità per il territorio. Allo stesso modo, è doveroso riconoscere l’impegno di tutti i soggetti istituzionali e sportivi che stanno lavorando affinché questa visione possa trasformarsi in una concreta opportunità per il territorio. Nei prossimi mesi sarà fondamentale accompagnare questo importante percorso attraverso tutti gli atti e i passaggi istituzionali necessari, continuando a lavorare in sinergia tra istituzioni e mantenendo alta l’attenzione su un’opportunità strategica per la città».

«Con il Centro Paralimpico, Lamezia si candida ad ospitare non semplicemente un centro sportivo, ma un luogo capace di generare autonomia, relazioni e coesione sociale per tante persone e tante famiglie – conclude l’Assessore –. Le politiche per la disabilità non possono limitarsi all’assistenza, ma devono creare opportunità concrete di partecipazione e inclusione. È questa la dimensione sociale che considero più importante e che rende questa iniziativa particolarmente significativa per il futuro della nostra comunità. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione del progetto, nella convinzione che ogni investimento capace di promuovere inclusione, accessibilità e partecipazione rappresenti un investimento concreto sul futuro della città e sulla qualità della vita delle persone».