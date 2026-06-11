L’Associazione Scholé ha rinnovato le cariche sociali: Angelo Nizza confermato presidente, new entry Federico Scali

Lo scorso 15 maggio in occasione dell’assemblea dei soci finalizzata alla approvazione del bilancio annuale, l’Associazione Scholé ha rinnovato il Consiglio Direttivo. La novità consiste nell’ingresso di Federico Scali all’interno dell’organo esecutivo, una notizia che giunge come risultato di un infaticabile e prezioso lavoro pluriennale, che risale fin alle origini dell’attività di Scholé. Nel Direttivo, Federico rappresenterà il gruppo di Fisica, coordinato da Giancarlo Cella (INFN – Pisa), che pure a fronte di un significativo contributo alla vita dell’Associazione – in termini di seminari nelle scuole, WE di studi, lezioni e laboratori nella Scuola Estiva – mancava del giusto riconoscimento nell’ambito delle cariche sociali. «Sono molto felice di essere stato eletto – dichiara Federico Scali – di fatto continuerò a fare ciò che già facevo prima, certamente con un importante senso di responsabilità e sempre nell’interesse dell’Associazione». Il Direttivo del prossimo triennio vede poi le conferme di: Angelo Nizza, che mantiene il ruolo di Presidente, Francesco Tripodi (Vice Presidente), Anna Maria Muscolo (Segretario), Erika Nigro, Alessandra Scali, Rossella Scherl. «Abbiamo messo insieme un bel gruppo, che rappresenta un’ottima sintesi di competenze, capacità e interessi. Ringraziamo Salvatore Scali per il sostegno e per lo spirito di servizio con cui nel triennio già trascorso aveva dato la sua disponibilità per rientrare nel Direttivo quando ci lasciò Elisa» – così Angelo Nizza.