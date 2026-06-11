Catanzaro, l’A.Gi.Mus. celebra musical e cinema con Laura Screnci e Tusha Ilaria Silipo

Conclusa con successo la prima parte della stagione concertistica 2026, la sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro propone un appuntamento speciale fuori cartellone dedicato alle emozioni del musical e della musica da film. Questa sera, giovedì 11 giugno alle ore 18:30, presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, andrà in scena “Musical e Cinema – Tra romanticismo e nostalgia”, spettacolo che vedrà protagoniste Laura Screnci alla voce e Tusha Ilaria Silipo al pianoforte.

La serata sarà introdotta dal giornalista Arcangelo Pugliese e impreziosita dall’esposizione artistica “Il filo che unisce”di Vittoria Orlando, che accompagnerà il pubblico in un percorso in cui musica e arte dialogheranno in maniera armoniosa e coinvolgente.

Alcune curiosità sulle artiste

Laura Screnci, cantante catanzarese e direttore artistico della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro dal settembre 2024, si è formata nel canto lirico sotto la guida del soprano Maria Laura Martorana, conseguendo il Diploma Accademico di I e II livello presso l’Istituto “P. I. Tchaikovsky” di Nocera Terinese. Nel corso della sua carriera ha preso parte a importanti produzioni operistiche e concertistiche, tra cui Otello, Don Giovanni e Maria de Buenos Aires al Teatro Politeama di Catanzaro, oltre a numerose tournée nazionali e internazionali con il Coro Lirico Siciliano. Parallelamente all’attività lirica coltiva la passione per il musical e il canto moderno, ambito nel quale ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due vittorie al Festival Una Voce per lo Jonio e il secondo posto al talent Next Music Generation. Nel 2023 si è inoltre esibita nell’ambito del Festival d’Autunno di Catanzaro.

Tusha Ilaria Silipo, pianista nata a Darjeeling e residente a Catanzaro, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni, costruendo negli anni un solido percorso accademico culminato con il conseguimento della laurea biennale presso il Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Ha frequentato numerose masterclass di perfezionamento con importanti maestri del panorama pianistico nazionale e internazionale. Vincitrice di diversi concorsi musicali, svolge un’intensa attività concertistica partecipando a rassegne e festival quali Suoni e Colori, I Concerti del Conventino e il Festival d’Autunno. Collabora attivamente con l’A.Gi.Mus. e si distingue anche per il proprio impegno nella didattica musicale, avendo conseguito nel 2022 l’abilitazione all’insegnamento del sostegno e della disciplina AJ56.

L’appuntamento rappresenta un’occasione speciale per salutare il pubblico prima della pausa estiva e dare appuntamento alla ripresa delle attività dell’A.Gi.Mus. Catanzaro, prevista per il mese di settembre con nuovi eventi musicali e culturali.