“Nessun biasimo dovrebbe seguire al dire la verità. Ma lo fa, lo fa” - Anita Brookner
HomeCalabriaCosenzaSan Lorenzo Bellizzi capitale della speleo-archeologia: studiosi a confronto sul patrimonio delle...
CalabriaCosenza

San Lorenzo Bellizzi capitale della speleo-archeologia: studiosi a confronto sul patrimonio delle grotte

Il Comune di San Lorenzo Bellizzi si conferma ancora una volta centro nevralgico e cuore pulsante dell’indagine archeologica legata alla speleologia condotta in modo scientifico.

Ricerca, tutela e valorizzazione sono le tre parole chiave alla base di questo percorso, complesso e affascinante, che sublimerà il proprio moto d’anima programmatico attraverso la tavola rotonda che si terrà a San Lorenzo Bellizzi, mercoledì 10 giungo 2026 alle ore 16:00, presso la sala conferenze del Centro di ricerca speleo-archeologica, sito nel Rione Sgrotto.

Nel corso dell’evento, coordinato dal giornalista Andrea Mazzotta, interverranno Antonio Cersosimo Sindaco Comune di San Lorenzo Bellizzi, Paola Aurino Soprintendente Archeologia Belle Arti Paesaggio per la Provincia di Cosenza e Mariangela Barbato della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, sul tema “Conoscere per tutelare: un progetto di censimento delle grotte d’interesse archeologico”, Felice Larocca del Centro di ricerca speleo-archeologica “Enzo dei Medici”,  in merito a  “Grotte, caverne e ripari sottoroccia: un patrimonio straordinario” , Donata Luiselli dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna  che relazionerà su “Lo studio del DNA antico nei contesti sotterranei: una nuova prospettiva”, Luigi Lirangi Commissario Ente Parco Nazionale del Pollino che approfondirà il tema del “Ruolo del Parco Nazionale del Pollino per la valorizzazione dei siti sotterranei” e Maria Rosaria Carfagna, Presidente Fondazione MIdA – Musei Integrati dell’Ambiente,  il cui intervento avrà ad oggetto “Grotte archeologiche tra ricerca e turismo: il caso delle Grotte di Pertosa-Auletta”.

A seguire avrà luogo l’inaugurazione della mostra fotografico-documentaria: “Grotte preistoriche dal Pollino all’Orsomarso”, custodita insieme ad una serie di diorami e repliche di reperti archeologici presso i locali del polifunzionale che ospiterà la tavola rotonda.

 Si tratta di un appuntamento di fondamentale importanza per la speleo-archeologia del Sud Italia che è ormai pacifico che il Massiccio del Pollino e i Monti dell’Orsomarso, situati nella parte settentrionale della regione Calabria, rappresentino aree geografiche estremamente ricche di cavità naturali. Ciò è dovuto alla natura geologica dei terreni, costituiti da estesi affioramenti di rocce carbonatiche (calcari e dolomie) nelle quali si sono formati numerosi fenomeni carsici. Su 436 cavità oggi regolarmente censite nel Catasto delle Grotte della Calabria, ben 305 ricadono nel comprensorio territoriale in oggetto, comprendendo anche le sue propaggini fino ai due contrapposti litorali, il Mar Ionio ad Est e il Mar Tirreno ad Ovest. Tale abbondanza di grotte e caverne ha fatto sì che sempre, nel passato, l’uomo abbia intessuto intense relazioni con il locale mondo sotterraneo. La maggior parte delle cavità, infatti, palesa segni di frequentazioni umane più o meno evidenti avvenute in tempi antichi, non di rado culminate in stanziamenti durevoli nel tempo che hanno portato alla formazione di importanti depositi stratificati. Tali cavità possono addentrarsi nelle masse rocciose per diverse centinaia di metri e a volte anche per chilometri. La loro rilevanza dal punto di vista scientifico è grande per la ricostruzione del più antico popolamento umano del territorio.

Il Comune di San Lorenzo Bellizzi, da sempre ha scelto di investire risorse e impegno in questo percorso, culturale e turistico, al fine di creare una realtà in cui l’indagine scientifica legata alla speleo-archeologia possa avere il proprio centro di gravità permanente. La tavola rotonda di mercoledì 10 giugno rappresenta un nuovo starting point concettuale finalizzato ad analizzare i risultati finora conseguiti per proseguire con rinnovata forza l’affascinante percorso in atto, che non lesina scoperte e conquiste scientifiche.

Articolo PrecedenteDalla scuola alla biblioteca, Caloveto celebra i suoi ragazzi
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Libri in Comune, riflessione su memoria e antifascismo con il volume di Paolo Treves

Dalla scuola alla biblioteca, Caloveto celebra i suoi ragazzi

Sorianello, vent’anni di ombre: politica, appalti e silenzi in un territorio segnato dalla ‘ndrangheta

Botulismo, nel 2025 impennata di casi in Italia: “Possibili errori nella conservazione degli alimenti”

Oasi di Scolacium, il Codacons: “Chiarezza sulla recinzione nella pineta di via Aiace”

Occhiuto celebra la neo sindaca De Gaio: “Le radici popolari sono un valore, non un limite”

MUSA accende i BoCs Art tra sport, cultura e rigenerazione urbana nel cuore di Cosenza

Tre anni senza Kata: le 97 telecamere e gli interrogativi ancora aperti sulla scomparsa della bambina

ASD Leuokos: “Collaborazione con realtà Saline Ioniche per creare società più forte e organizzata”

Avanti – Casa Riformista: “Un risultato che consolida il progetto riformista a Reggio Calabria”

Jesse John vince i Giochi della Gioventù a Roma

Cgil, Cisl e Uil su TIS: “Approvata la legge regionale ora servono atti concreti per le stabilizzazioni”

Reggina, la situazione è in mano a Cannizzaro. Da un pezzo

Controlli dei Carabinieri nel Crotonese: un lavoratore su due irregolare, sanzioni per quasi 180mila euro

“L’Italia si fa strada. Viaggio fotografico in un secolo di Anas”: un volume per raccontare il Paese attraverso la sua rete stradale

Lutech apre a Tirana e accelera la crescita internazionale: previsti 250 nuovi posti di lavoro

Verrengia e Ciciarello: “Regolamento Alias per il personale comunale? Siamo alla follia. Catanzaro ha altro a cui pensare”

Integrazione sociale, domani l’assessore Straface incontra i Comuni

Veneto tra le regioni più solide, ma oltre 39mila imprese restano esposte al rischio insolvenza

Festa di San Francesco di Paola, questa sera l’estrazione della lotteria conclude i festeggiamenti

A Catanzaro il Duo Ancarani-Fornaciari conclude la stagione degli Amici della Musica

Da Pippo Franco alla vetta di Monte Cocuzzo: Mendicino vive il weekend più atteso della Scuola dei Classici 2026

Aiello protagonista a Polistena (Rc). Il 18 luglio il concerto a ingresso gratuito in Piazza della Repubblica

Geo Orizzonti: esperti e decisori a confronto a Lamezia Terme per una nuova fase di innovazione e adattamento nella gestione del rischio idrogeologico

L’Università Mediterranea unisce ambiente e alta formazione alla presenza del Comandante Generale dei Carabinieri Luongo

Castrovillari, il senatore Ernesto Rapani si congratula con il neo sindaco Anna De Gaio

Ascanio Celestini aprirà il Festival del Pensiero Cristallino 2026

Visita sindacale di UNARMA Calabria all’Infermeria Presidiaria della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

Dance & Aerial Academy conquista 14 medaglie ai Campionati Nazionali CSEN di Danza Aerea

La Giornata Nazionale dello Sport anima Cariati: una festa per tutta la comunità

L’Avvocatura nell’era dell’IA: a Cosenza il confronto tra accademia, professionisti e istituzioni sulle sfide del futuro

A Siderno la Giornata di Formazione “Mare Sicuro”

A Lamezia Terme torna il Lamezia Comics & Co…

Ballottaggi: a San Giovanni in Fiore vince il civico Barile con il 55,38%. Ma c’è rischio di ingovernabilità

IFSE e CONPAIT, nasce una nuova alleanza per il futuro della pasticceria italiana

Grande successo per il 1° Motoraduno Città di Reggio Calabria: oltre 1.500 moto e migliaia di appassionati da tutto il Sud Italia

L’11 giugno a Cosenza il concerto “Incantesimi in Musica”

PHOCO – I fotografi di Galileo Editore Terza edizione Dal 12 giugno al 15 luglio a Cosenza

Sciopero ferroviario dell’11 giugno, Siclari: “Garantire continuità e assistenza ai pellegrini UNITALSI con disabilità”

D.P.M. Cosenza: “Nessun accordo siglato, chiarezza e responsabilità per il futuro della città”

Reggio, giornata conclusiva del Progetto “Scuola Ferrovia”: il Convitto Campanella tra emozione, impegno e responsabilità

Tropea punta sul turismo sportivo, Macrì: “Segmento strategico”

Consorzi di bonifica, Madeo: “La Regione si sottrae alla vigilanza, bocciati tutti i miei emendamenti”

Cosenza, convocato Consiglio comunale straordinario sul Fondo regionale per le politiche sociali

Enciclica “Magnifica Humanitas”, un convegno a Reggio Calabria: il 19 giugno alla Quistelli un dialogo sulla prima enciclica di Papa Leone XIV

Ok alla mozione SIN Crotone, Pietropaolo (FdI): “Un testo che mette al centro la custodia della salute dei cittadini”

Catanzaro fa il pieno di visitatori: weekend da “sold out”

TIS Castrolibero, Orlandino Greco: “Oggi si chiude una lunga battaglia e si apre una nuova stagione di serenità per 16 famiglie”

Ballottaggi, il centrodestra vince a Castrovillari: Anna De Gaio è la nuova sindaca

Premio Oleario Magna Graecia, a Maida la seconda edizione dedicata all’eccellenza dell’olio calabrese

Strage di Amendolara, Falcomatà accusa la maggioranza in Consiglio regionale: “Avete le mani sporche di sangue, tragedia annunciata che poteva essere evitata”

​Consiglio regionale: Approvata all’unanimità la mozione Barbuto (M5S) per la sorveglianza sanitaria gratuita nel SIN di Crotone

Concluso il progetto “Si va in scena” all’I.C. Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia

Dopo Amendolara la Cgil rilancia: “Abolire la Bossi-Fini e colpire il caporalato alla radice”

Brutto: “TIS, una legge concreta per chiudere definitivamente la stagione del precariato storico”

Moda Movie 2026, a Cosenza si celebra il talento tra moda, cinema e arte

TIS, USB FdS Calabria: “Dalla piazza al Consiglio regionale, avanti sulla proposta di legge per il superamento del bacino”

Giovani e donazione del sangue, a Cosenza e Rende parte la campagna di sensibilizzazione di Social Builders APS e AVIS

Ballottaggio a Castrovillari, Anna De Gaio verso la vittoria. Nesci (FdI): “Premiata una proposta credibile e concreta”

“Corecom Academy in Tour”, a Catanzaro la presentazione dei risultati del progetto su cittadinanza digitale e giovani

Cinghiali, fuori controllo Coldiretti lancia l’allarme: “Emergenza in Sila, a rischio la Patata IGP. Subito piena attuazione del Piano”

Vini calabresi protagonisti a Cirò Marina: crescita, export e nuovi mercati al Merano Wine Festival

Reggio, Reset e Svolta: “RiCoPo progetto avviato dalla nostra amministrazione con un investimento di 20 milioni di euro per la rigenerazione del litorale sud”

Amendolara, Occhiuto: “Regione finanzierà viaggio familiari vittime e rimpatrio delle salme”

Amendolara, il Consiglio regionale ricorda le vittime e rilancia la lotta al caporalato: il dibattito

Finali Interregionali Csain di ginnastica artistica a Rende: 250 ginnasti in pedana per la seconda edizione di un evento di valenza nazionale

Lavori al San Vito-Marulla, possibile revoca della convenzione con il Cosenza Calcio

Ecco la nuova cartografia della Città di Siderno

“Mettiamoci in Gioco”, sport e condivisione: presentato al Polo Mattia Preti il nuovo progetto della Reggio Bic

Maculopatie, a Catanzaro due giorni di prevenzione con screening oculistici gratuiti

Nuova Giunta a Crotone, Ferrari: “Piena operatività per rispondere ai bisogni della città”

Reggio, pulizia della spiaggia di Gallico: associazioni, cittadini e Terza Circoscrizione insieme per il territorio

Gli studenti reggini protagonisti in Vaticano con l’Istituto Nazionale Azzurro

Nuovo Main Sponsor per l’A.S.D. Reggio Futsal

Arte, archeologia e gusto: la Pro Loco di Calanna inaugura l’estate con due eventi tra cultura e territorio

Recupero della Chiesa di San Francesco d’Assisi, Caruso: “Un investimento sulla storia e sul futuro di Cosenza”

In Luiss un convegno su “Corrado Alvaro, Luigi Pirandello, Renato Guttuso: maschere e modernità nel Novecento italiano”

“La differenziata non va in vacanza”: domani 9 giugno a Crotone il confronto promosso da Legambiente Calabria e CONAI

“Capocolonna-Crotone”, modifiche alla viabilità cittadina per la manifestazione del 13 giugno

Caporalato, Iiriti: “La Calabria non può essere identificata con lo sfruttamento. Serve un fronte comune”

Dall’Istituto Piria di Rosarno all’ONU: studenti protagonisti a New York

Successo a Soverato per l’edizione zero del Festival dello Sport CSEN

Reggio Calabria, volontari uniti per l’ambiente: raccolti 4,5 kg di mozziconi con Plastic Free

Caporalato, Madeo: “La mobilitazione di Amendolara sia uno spartiacque contro lo sfruttamento”

Cosenza, computer per scommesse illegali in un bar: Cassazione conferma accertamento fiscale dell’Agenzia delle Dogane

Esplosione all’alba in un cantiere nel Cosentino, indagini su un possibile gesto intimidatorio

Avanti PSI: “Il Nord utilizza le graduatorie, al Sud un disastro”

CarPediEm continua il suo percorso a Catanzaro: sportelli per le famiglie, laboratori per i giovani e interventi anche nell’istituto penale minorile

Innovazione, Italia a due velocità: Lombardia leader nazionale, Calabria tra le ultime in Europa

Idonei Calabria PA: “L’11 giugno la Commissione. Non deludeteci”

Visita SAR Principe Emanuele Filiberto di Savoia nella Locride

Tropea, la minoranza attacca Macrì: “La manutenzione ordinaria non può diventare propaganda”

Ente Nazionale Operatori Volontari I Falchi dello Stretto O.d.V.: “Disagio sulle strade”

Il primo PENNY a Locri. Nuova apertura in Calabria: cresce la presenza dell’insegna sul territorio

Consiglio regionale, omaggio alle vittime di Amendolara: un minuto di silenzio apre la seduta

Soverato: sono iniziati i colloqui di ammissione al nuovo anno accademico dell’Istituto Pratesi, l'”Università degli educatori” affiliata all’ateneo Salesano di Roma

La Casa delle Culture di Marano Principato premia i giovani nel nome di Annunziato Presta

Migranti nelle campagne calabresi, Bruno chiede un’indagine istituzionale: “Fare luce su sfruttamento e marginalità”

Guccione (PD): “Emergenza 118 in Calabria, al collasso tra accordi disattesi e centralizzazione nel caos. Il sistema è paralizzato”

Disservizi nell’erogazione idropotabile: proseguono gli interventi di riparazione sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook