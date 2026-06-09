INPS, Palmi e Castrovillari diventano Agenzie Complesse: potenziati servizi e strutture territoriali in Calabria

“Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha deliberato di recente la trasformazione delle sedi territoriali di Palmi (RC) e Castrovillari (CS) in Agenzie Complesse.

Il provvedimento strategico dota il territorio di presidi dedicati e autonomi per la gestione dei flussi assicurativi e contributivi, anche in un’ottica di prevenzione e contrasto dell’evasione ed elusione. L’iniziativa punta inoltre a migliorare i servizi resi sul territorio e, al tempo stesso, a offrire ai dipendenti INPS concrete possibilità di crescita professionale.

Si tratta di un risultato importante che premia il lavoro svolto negli ultimi anni dai componenti dei comitati provinciali e regionali, che hanno contribuito a costruire questo percorso, frutto di un continuo ascolto del territorio e della collaborazione con la Direzione regionale INPS Calabria, da sempre attenta a rafforzare le dinamiche di crescita delle strutture territoriali.

Il lavoro svolto ha permesso di dotare ogni provincia calabrese di un’articolazione strutturale più complessa, con ricadute positive in termini di prossimità e qualità dei servizi resi dall’Istituto. L’obiettivo, ora, è proseguire nel potenziamento del sistema territoriale, a partire dall’area della Locride”.

E’ quanto si legge in una nota firmata da Carmelo De Maio e Luciana Giordano, rispettivamente coordinatore regionale CISL INPS Calabria e segretario generale CISL FP Calabria