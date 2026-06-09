Cosenza, Giornata Nazionale dello Sport 2026: Piazza dei Bruzi trasformata in un villaggio sportivo tra partecipazione e inclusione

“Una straordinaria giornata di sport, partecipazione e condivisione ha animato il cuore della città in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2026, promossa dal CONI e organizzata dal delegato provinciale CONI Cosenza, Francesco Manna, con il patrocinio del Comune di Cosenza.

Piazza dei Bruzi e le aree circostanti sono state letteralmente invase da centinaia di cittadini, famiglie, bambini e giovani atleti, che hanno avuto la possibilità di conoscere, provare e vivere da protagonisti numerose discipline sportive. Un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto ha trasformato il centro cittadino in un luogo di incontro, crescita, divertimento e aggregazione.

La manifestazione ha visto la presenza del sindaco di Cosenza Franz Caruso, del consigliere comunale Turco, della vicepresidente CONI Calabria Francesca Stancati, della delegata provinciale CIP Debora Granata e del direttore della Scuola Regionale dello Sport Vincenzo Caira, che hanno testimoniato la vicinanza delle istituzioni al mondo sportivo e alle associazioni del territorio.

Fin dalle prime ore del pomeriggio si è respirata un’atmosfera speciale: sorrisi, esibizioni, dimostrazioni tecniche e momenti di confronto hanno creato un clima di entusiasmo e partecipazione. Bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in discipline nuove, guidati da tecnici e istruttori impegnati nella diffusione dei valori dello sport.

Oltre 25 discipline sportive hanno dato vita a una manifestazione colorata e coinvolgente, confermando la ricchezza del movimento sportivo cosentino. Significativo anche il clima di collaborazione tra tutte le associazioni presenti, unite nella promozione dello sport come strumento di inclusione, educazione e benessere sociale.

Tra le realtà protagoniste della giornata:

ASD Stregone Volante, rappresentata da Luca Nigro, con la mountain bike

ASD Rugby Rende, rappresentata da Salvatore Pezzano

ASD Atlas Triathlon, rappresentata da Mario Siciliano

Stand OPES coordinato da Mario Gagliardi, con attività di calcio, basket e formazione sul primo soccorso e defibrillatore

ASD Kodokan della famiglia Mangiarano, con ginnastica artistica, judo, karate e pesistica olimpica

ASD Cobra Team Cosenza con Domenico Massarini per kick boxing e boxe

ASD Golf Club San Michele con Giuseppe Reda

K42 con Raffaele Zinno per atletica leggera

ASD Scorpion Club con Stefania Nitti per lo squash

Scuola di danza diretta da Nadia Perna

Associazione Italiana Arbitri, rappresentata dal vicepresidente Francesco Barbera

Centro Universitario Sportivo con Giovanni Ferraro

Budo Academy Cosenza con il maestro Costabile

Karate Casali del Manco con Mario Musacco

ASD Scuderia Bruzia Auto d’Epoca del presidente Salvatore Chiappetta

Presidente regionale UNVS Giovanni Aiello

Particolarmente significativa è stata la grande partecipazione del pubblico, che ha seguito con interesse le esibizioni e visitato gli stand, vivendo da vicino il valore educativo dello sport.

La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un appuntamento fondamentale per la promozione dei valori sportivi e per la collaborazione tra istituzioni, federazioni, enti e associazioni.

Un evento che ha restituito l’immagine di una Cosenza viva, dinamica e profondamente legata allo sport”.

Così Francesco Manna, delegato provinciale del CONI Cosenza.