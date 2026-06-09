Cosenza, Giornata Nazionale dello Sport 2026: Piazza dei Bruzi trasformata in un villaggio sportivo tra partecipazione e inclusione

“Una straordinaria giornata di sport, partecipazione e condivisione ha animato il cuore della città in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2026, promossa dal CONI e organizzata dal delegato provinciale CONI Cosenza, Francesco Manna, con il patrocinio del Comune di Cosenza.
Piazza dei Bruzi e le aree circostanti sono state letteralmente invase da centinaia di cittadini, famiglie, bambini e giovani atleti, che hanno avuto la possibilità di conoscere, provare e vivere da protagonisti numerose discipline sportive. Un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto ha trasformato il centro cittadino in un luogo di incontro, crescita, divertimento e aggregazione.
La manifestazione ha visto la presenza del sindaco di Cosenza Franz Caruso, del consigliere comunale Turco, della vicepresidente CONI Calabria Francesca Stancati, della delegata provinciale CIP Debora Granata e del direttore della Scuola Regionale dello Sport Vincenzo Caira, che hanno testimoniato la vicinanza delle istituzioni al mondo sportivo e alle associazioni del territorio.
Fin dalle prime ore del pomeriggio si è respirata un’atmosfera speciale: sorrisi, esibizioni, dimostrazioni tecniche e momenti di confronto hanno creato un clima di entusiasmo e partecipazione. Bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in discipline nuove, guidati da tecnici e istruttori impegnati nella diffusione dei valori dello sport.
Oltre 25 discipline sportive hanno dato vita a una manifestazione colorata e coinvolgente, confermando la ricchezza del movimento sportivo cosentino. Significativo anche il clima di collaborazione tra tutte le associazioni presenti, unite nella promozione dello sport come strumento di inclusione, educazione e benessere sociale.
Tra le realtà protagoniste della giornata:
- ASD Stregone Volante, rappresentata da Luca Nigro, con la mountain bike
- ASD Rugby Rende, rappresentata da Salvatore Pezzano
- ASD Atlas Triathlon, rappresentata da Mario Siciliano
- Stand OPES coordinato da Mario Gagliardi, con attività di calcio, basket e formazione sul primo soccorso e defibrillatore
- ASD Kodokan della famiglia Mangiarano, con ginnastica artistica, judo, karate e pesistica olimpica
- ASD Cobra Team Cosenza con Domenico Massarini per kick boxing e boxe
- ASD Golf Club San Michele con Giuseppe Reda
- K42 con Raffaele Zinno per atletica leggera
- ASD Scorpion Club con Stefania Nitti per lo squash
- Scuola di danza diretta da Nadia Perna
- Associazione Italiana Arbitri, rappresentata dal vicepresidente Francesco Barbera
- Centro Universitario Sportivo con Giovanni Ferraro
- Budo Academy Cosenza con il maestro Costabile
- Karate Casali del Manco con Mario Musacco
- ASD Scuderia Bruzia Auto d’Epoca del presidente Salvatore Chiappetta
- Presidente regionale UNVS Giovanni Aiello
Particolarmente significativa è stata la grande partecipazione del pubblico, che ha seguito con interesse le esibizioni e visitato gli stand, vivendo da vicino il valore educativo dello sport.
La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un appuntamento fondamentale per la promozione dei valori sportivi e per la collaborazione tra istituzioni, federazioni, enti e associazioni.
Un evento che ha restituito l’immagine di una Cosenza viva, dinamica e profondamente legata allo sport”.
Così Francesco Manna, delegato provinciale del CONI Cosenza.