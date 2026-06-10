Noi Moderati Cosenza: “Congratulazioni al nuovo sindaco di Castrovillari”

In qualità di rappresentante dei Giovani Moderati per la Provincia di Cosenza, con il supporto di tutto il movimento giovanile regionale coordinato dal dr.Funari

Desidero esprimere con grande orgoglio le mie più sincere congratulazioni alla prof.ssa De Gaio prima donna sindaco di Castrovillari, che con dedizione, determinazione e impegno, è riuscita a conquistare questa importante vittoria.

Si tratta di un successo che va ben oltre il risultato elettorale. È il riconoscimento di un percorso costruito giorno dopo giorno attraverso il duro lavoro. Grazie alla sinergia di un centro destra unito, ha visto un exploit per il nostro partito .

Un doveroso in augurio di buon lavoro alla dottoressa Cama, da anni parte integrante della nostra famiglia politica.

Grazie al suo autentico ascolto verso il prossimo, verso noi giovani, verso coloro che troppo spesso si sentono emarginati . Un ascolto che le ha permesso di comprendere le esigenze della comunità, di comunicarle con efficacia e di trasformarle in una visione concreta per il territorio. Una straordinaria comunicatrice, ma soprattutto una persona capace di comprendere profondamente le prospettive e i bisogni degli altri.

Attraverso la partecipazione ai suoi eventi, alle iniziative benefiche e ai numerosi momenti di confronto, ho avuto modo di conoscere una figura politica ricca di valori ormai rari. Una donna che tiene sinceramente al futuro del territorio, alla sua crescita e, soprattutto, al benessere delle persone che lo vivono ogni giorno.

Sono certo che questa vittoria rappresenti soltanto l’inizio di una grande e straordinaria carriera al servizio della nostra terra ,con la tua tenacia saprai custodire e rappresentare i valori cristiani e liberali che ci contraddistinguono .

La Calabria è una regione meravigliosa, ricca di potenzialità e di talenti. Ha bisogno di persone capaci, coraggiose e vicine ai cittadini per esprimere tutto il suo valore. Sono convinto che il tuo impegno contribuirà in modo significativo a costruire un futuro migliore per Castrovillari.