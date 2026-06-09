Occhiuto celebra la neo sindaca De Gaio: “Le radici popolari sono un valore, non un limite”

Un messaggio di congratulazioni che si è trasformato in un racconto personale e in una riflessione sul riscatto sociale. Dal palco allestito a Castrovillari per festeggiare l’elezione della nuova sindaca Anna De Gaio, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha voluto sottolineare il significato della sua vittoria, rispondendo anche alle critiche e agli attacchi che, durante la campagna elettorale, avevano fatto riferimento alle origini familiari della neo prima cittadina.

“La prendevano in giro perché figlia di un panettiere. Oggi guida il suo Comune da sindaco. Buon lavoro, Anna De Gaio”, ha affermato Occhiuto davanti ai sostenitori, in un intervento successivamente condiviso anche sui suoi canali social.

Nel suo discorso, il governatore ha rivendicato il valore delle proprie radici popolari e di quelle della neo eletta. “Appartenere al popolo è un timbro di qualità, non un marchio. È un titolo di merito”, ha dichiarato, contestando chi utilizza l’origine sociale come strumento di delegittimazione politica.

Da qui il passaggio a un ricordo della propria infanzia, raccontato in prima persona. “C’è stato in questa regione un bambino che era figlio di un uomo con la quinta elementare, venditore di frutta, e di una madre con la terza elementare che faceva la casalinga”, ha ricordato Occhiuto. Un bambino che, ha spiegato, viveva con la consapevolezza di non poter contare sull’aiuto dei genitori nello studio, non per mancanza di volontà ma per le loro limitate opportunità formative.

“Quando gli insegnanti dicevano agli alunni di farsi aiutare a casa, lui sapeva che non sarebbe stato possibile. Spesso era lui a leggere e spiegare le lettere ai propri genitori”, ha raccontato il presidente della Regione.

Quel percorso, ha sottolineato, è diventato per lui il simbolo di una crescita costruita con impegno e determinazione. “Quel bambino è diventato presidente della Regione Calabria ed è oggi vice segretario nazionale di Forza Italia”, ha ricordato, rivendicando con orgoglio le proprie origini.

Nel finale, Occhiuto ha rivolto un messaggio che ha voluto estendere anche all’esperienza amministrativa di Anna De Gaio. “Chi conquista ogni traguardo passo dopo passo conserva l’umiltà di guardare indietro e ricordare il cammino compiuto. Sa quanto sacrificio richiede ogni risultato e per questo non guarda mai gli altri dall’alto verso il basso”.

Parole accolte dagli applausi del pubblico e che hanno accompagnato l’insediamento della nuova sindaca di Castrovillari, indicata dal governatore come esempio di una politica capace di valorizzare il merito e il legame con il territorio.